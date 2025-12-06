Llega Danny Phantom a Fortnite y así lucen sus skins en 2025

Después de meses de rumores, el esperado crossover entre Fortnite y la icónica serie de Nickelodeon finalmente es una realidad. Las skins de Danny Phantom (con su versión fantasma) y Sam Manson ya están disponibles desde el día de hoy, 5 de diciembre de 2025, en la tienda del juego. Esta skin se convirtió en una de las colaboraciones más comentadas del cierre de 2025.

Danny Phantom llega a Fortnite: skins, horarios y lo que incluye el nuevo crossover

Si te interesa adquirir la skin especial, debes saber que este crossover incluye los atuendos principales del dúo más querido de Amity Park y llega como parte de la estrategia continua del battle royale de seguir sumando franquicias de culto a su universo, del mismo modo que ha pasado con colaboraciones como Los Simpson y otras sagas icónicas.

En estos momentos en el videojuego, es la oportunidad perfecta para adquirir los trajes que probablemente no pudiste conseguir en determinado momento, pero no te estreses, pues ahora tienes una segunda oportunidad.

¿Cuándo se lanzó el paquete de Danny Phantom en Fortnite?

El lote llegó oficialmente a la tienda el 5 de diciembre de 2025, con disponibilidad inmediata en todos los países. En México está disponible desde las 6 de la tarde y los fans están más que emocionados adquiriendo este nuevo traje. Si lo quieres, no lo pienses demasiado.

Crédito: Epic Games / Nickelodeon

¿Qué incluye el set de Danny Phantom? (Lo confirmado y lo que sabemos)

En un principio todo eran rumores y especulaciones, pero el momento finalmente llegó y podemos confirmar lo que trae el paquete:



Skin de Danny Fenton

Estilo alternativo: Danny Phantom (modo fantasma)

(modo fantasma) Skin de Sam Manson

Gesto especial de transformación (uno de los más esperados del paquete)

(uno de los más esperados del paquete) Mochila retro y pico

Si estás interesado en adquirirlo y quieres saber cuántas monedas V necesitas, estás en el lugar correcto. Para adquirir estas skins especiales requieres de:

¿De qué trataba la serie original?

La historia seguía a Danny Fenton, un adolescente que obtiene poderes fantasmales tras un accidente con una máquina creada por sus padres, unos científicos obsesionados con los fantasmas. Desde entonces, se convierte en un héroe que protege Amity Park de entidades sobrenaturales. La serie, creada por Butch Hartman, se emitió en 2004 y rápidamente se convirtió en uno de los pilares más importantes y populares del catálogo animado de la cadena.

¿Estás listo?

También te puede interesar: León Larregui regresa como solista con Manifiesto de un Tremendo Delirio, su álbum más introspectivo