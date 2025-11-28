Black Friday y Cyber Week 2025 tendrán grandes OFERTAS para PlayStation: Habrán descuentos de hasta el 75%

Este viernes 28 de noviembre en punto de las 00:00 dará inició el tan esperado Black Friday también conocido como “El Viernes Negro” y la Cyber Week, el cuál es un evento comercial que se celebra una vez al año donde puedes encontrar grandes ofertas tanto en tiendas físicas y en línea, y el mundo de los videojuegos no será la excepción.

Este año grandes títulos de videojuegos se han apoderado del mercado, sobre todo PlayStation una de las compañías más grandes el cuál poco a poco ha ganado distancia respecto a Nintendo o Xbox en los últimos años, por lo que contaremos las ofertas que sí o sí debes de aprovechar.

¿Cuáles son las mejores ofertas de PlayStation en este Black Friday?

A través de sus redes sociales, PlayStation anunció que en su tienda en línea que durante este Black Friday 2025 y la Cyber Week tendrá descuentos de hasta el 75% de descuento en títulos para la Play 5, por lo que es recomendable darse una vuelta a este sitio:



Marvel’s Spider-Man 2: $29.29 dólares.

$29.29 dólares. NBA 2K26: $31.49 dólares.

$31.49 dólares. EA SPORTS FC 26: $34.99 dólares.

$34.99 dólares. Split Fiction: $39.99 dólares.

$39.99 dólares. Death Stranding 2: On The Beach: $49.60 dólares.

On The Beach: $49.60 dólares. Assassin 's Creed Shadows: $41.99 dólares.

$41.99 dólares. Borderlands 4: $55.99 dólares.

$55.99 dólares. Silent Hill: $48.99 dólares.

$48.99 dólares. Red Dead Redemption 2: $59.99 dólares.

Además de estos precios confirmados en la PlayStore de este Black Friday, se ha anunciado que cientos de videojuegos tendrán descuentos a partir de este 28 de noviembre.

Además podrás conseguir PlayStation Plus con el 33% de descuento en todas las membresías.

Deluxe: $83.79 dólares la anualidad.

Extra: $80.90 dólares la anualidad.

Essential: $64.99 la anualidad.

Así que ahora lo sabes, estos son las mejores promociones y ofertas que puedes encontrar