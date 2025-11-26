¡CAOS en Fortnite! Servidores se caen y usuarios estallan en redes con épicos memes

¡No es tu internet! Fortnite registró una caída a nivel global la tarde de este miércoles, 26 de noviembre, resultado de fallas en los servidores de Amazon Web Services (AWS, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con Downdetector, sitio web especializado en reportar fallas en servidores y plataformas en tiempo real, los primeros reportes se registraron alrededor de las 11:00 a.m. (hora del centro de México). Entre las principales quejas se encuentran errores al momento de entablar conexión y para iniciar sesión.

Por su lado, Epic Games, el desarrollador del juego, ya ha emitido un comunicado vía redes sociales, en el que informaron estar al tanto de la caída: “Estamos trabajando para resolver un problema de inicio de sesión en Epic Games Store y para los juegos que utilizan Epic Online Services. Proporcionaremos una actualización lo antes posible a medida que tengamos más información y se solucione el problema”, se lee en el mensaje.

⚠ We're working to resolve a log-in issue with Epic Games Store and for games that utilize Epic Online Services.



We'll provide an update ASAP as we have more info, and the issue is fixed. — EOS Status (@EOSStatus) November 26, 2025

Fortnite se cae: ¿Qué puedo hacer?

Dicho esto, los jugadores no tienen mucho qué hacer más que esperar a que los servidores regresen, pues los problemas no tienen relación alguna con los usuarios. En este sentido, otros servicios y plataformas afectadas por la caída incluyen a Rocket League y Epic Games Store.

CAOS en Fortnite: Servidores se caen y jugadores estallan en redes con épicos memes

Una vez que los usuarios notaron la caída, las reacciones no se hicieron esperar. Desde los primeros reportes, hasta ahora, las redes sociales se han inundado de épicos memes de jugadores frustrados por no poder iniciar sesión. A continuación, las mejores reacciones.

ahora se cayó epic games y no puedo seguir farmeando el pase de fortnite GRACIAS EPIC POR NADA pic.twitter.com/ae1LMcPd3j — ash (@taemacumbero) November 26, 2025

No solo Fortnite, todo Epic Games se cayo pic.twitter.com/L5GMbFB9et — 𝘿𝙍𝙀𝘼𝙈𝙀𝙍💙 (@DreamerThePrime) November 26, 2025

FORTNITE's SERVERS ARE CURRENTLY DOWN



Most likely because of AWS (Amazon Web Services) pic.twitter.com/ITUKCRjcvE — HYPEX (@HYPEX) November 26, 2025

The one time I wanna play Fortnite and login is down are we serious pic.twitter.com/3CWDkJq2d5 — .𖥔 ݁ ˖🫧𝒦𝑒𝓁𝓁𝓈🫧.𖥔 ݁ ˖ (@pankowforest) November 26, 2025

Fortnite servers are down pic.twitter.com/PTOXYOOoq6 — denny (@denisha_meows) November 26, 2025

A las 2:00 p.m. (hora del centro de México) los seguidores siguen caídos, por lo que no queda más que esperar.