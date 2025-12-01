¿Remake del primer God of War? La filtración que está enloqueciendo a los fans

La duda y la emoción se apoderan de los gamers luego de que se filtrara una imagen que podría estar revelando que el remake del primer God of War está en camino. De acuerdo con lo que se ve y con los datos que revela el filtrador, la foto proviene nada más y nada menos que de los ensayos de la gala de los Game Awards 2025. Se ve un grupo de personas ensayando junto a una pantalla donde se reproduce lo que parece ser un tráiler oficial del remake.

¿Es real el remake del primer God of War? Esto es lo que muestra la filtración

Aunque Sony no ha confirmado nada —como era de esperarse—, la filtración parece demasiado real y coincide con rumores previos que apuntaban a que el 20.º aniversario del juego sería el momento ideal para su regreso. Y sí, tendría TODO el sentido del mundo.

¿Por qué un remake de God of War sí tendría sentido ahora?

El God of War original de 2005 es uno de los juegos más influyentes en la historia de PlayStation, pero desafortunadamente es uno de los que más ha envejecido visual y mecánicamente. Es por eso que desde hace un par de años se esperaba que pronto anunciaran un remake de esta obra, para volver a disfrutar de esta joya.

Un remake permitiría reconectar la saga moderna con las raíces griegas del original, además de actualizar el combate al estilo de God of War Ragnarök. Es un hecho que a la compañía le conviene la franquicia, pues al modernizar niveles, cinemáticas y narrativa, atraerá a nuevos jugadores que podrían revivir el viejo rumbo que tenía la historia en el pasado.

¿Cuándo lo anunciarían en los Game Awards?

Si la filtración corresponde al tráiler real, el anuncio sería revelado este 12 de diciembre durante la gala. No se sabe en qué momento podría ocurrir, pero Geoff Keighley suele guardar los anuncios más grandes para cierres o aperturas del evento, y un remake de God of War es perfecto para ese momento del evento.

Las apuestas de los insiders apuntan a que el remake podría lanzarse en 2026, alineado al aniversario 20 y al ciclo post–Ragnarök.

¿Qué podrían cambiar en este remake?

Hasta el momento no se sabe qué es lo que podríamos disfrutar dentro del juego; sin embargo, los fans esperan:



Combate más profundo Cinemáticas extendidas Un mundo más vivo y realista

¿Qué te gustaría disfrutar en este nuevo remake?

