¡Prepara tu disfraz! ⁠Paseo Nocturno en bieleta este fin de este sábado 25 de octubre CDMX previo a Día de Muertos: Horarios y actividades GRATIS

Este sábado 25 de octubre se estará realizando el tan esperado Paseo Nocturno en bicicleta de Día de Muertos en la CDMX y aquí te contaremos TODO lo que debes de saber de este gran evento que reúne algunas de nuestras actividades favoritas.

De manera oficial, han iniciado las actividades en la Ciudad de México en esta temporada de Día de Muertos y qué mejor que dar un paseo disfrazado en un evento que reunirá a miles de personas a rodar en bicicleta sobre las avenidas más emblemáticas de la capital.

¿Cuál será la ruta del Paseo Nocturno este sábado?

Este sábado 25 de octubre, miles de ciclistas disfrazados se reunirán en la Glorieta de la Diana Cazadora (la zona principal de actividades) para dar camino sobre la avenida Paseo de la Reforma para pedalear y pasar grandes momentos en el marco del Día de Muertos.

Este paseo abarcará la Avenida Paseo de la Reforma desde la Fuente de Petróleos hasta la Plaza Tlaxcoaque a unas cuántas calles del Zócalo y la avenida Tlalpan, sobre 5 Febrero, en lo que será un paseo de 19 kilómetros ÚNICO.

¿A qué hora es el Paseo Nocturno en Bicicleta de Día de Muertos y cómo llegar?

Se tiene programado que la “rodada” inicie a las 7:00 pm y termine en punto de las 11:00, por lo que tendremos un buen tiempo para disfrutar de este paseo y a la vez tendremos que tomar precauciones pues toda la avenida de Reforma permanecerá cerrada en uno de los días más transitados.

Otra buena noticia para llegar a este paseo, es que el Metro de la CDMX permitirá el acceso con tu bicicleta, por lo que podrás llegar fácilmente a través de transporte público.

Las estaciones más cercanas a dicha avenida son:



Bellas Artes de la Línea 2 (Color azul) y 8 (Color verde)

de la Línea 2 (Color azul) y 8 (Color verde) Hidalgo de la Línea 2 (Color azul)

de la Línea 2 (Color azul) Chapultepec: Línea 1 (Color rosa)

¿Qué otras actividades gratis habrá este sábado 25 durante esta rodada?

Además de el gran paseo que tendrá cita en una de las avenidas más transitadas de la CDMX, habrán clases para aprender a andar en bici, música en vivo, actividades de baile y ciencia y un concurso de disfraces, por lo que este podría ser un buen plan para este fin de semana.

¡Así que ahora no la pienses y sal a rodar esta noche, en lo que será un paseo único!

