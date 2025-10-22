Por qué al actor Yu Menglong le decían Alan Yu: todo sobre su biografía antes de su misteriosa muerte

Desde sus comienzos en el mundo del entretenimiento, Yu Menglong adoptó un nombre artístico que resonó tanto dentro como fuera de China: Alan Yu. Esa elección no fue casual. Se trata de un nombre occidental que facilita el contacto con audiencias internacionales, mientras que su nombre de pila Yu Menglong ya tenía cierta carga estilística en chino.

¿Por qué Yu Menglong eligió llamarse Alan Yu?

A medida que su carrera crecía, “Alan Yu” se convirtió en la marca pública con la que era promocionado: actor, cantante y director de videos musicales.

Usar un nombre transliterado u “occidentalizado” no es raro en el entretenimiento asiático, pues facilita la expansión global de la imagen del artista y abre puertas a mercados que adoptan con mayor facilidad apodos internacionales.

¿Cómo se hizo famoso Yu Menglong?

Yu Menglong comenzó su camino creativo no como actor, sino por la vía del canto. Participó en programas de talento en China y luego ingresó al Beijing Institute of Performing Arts para formarse en artes escénicas, según reportes.

En 2013 sacó su primer sencillo, Just Nice, junto a su álbum Toy, lo que le permitió visibilidad como cantante y facilitó su transición al mundo de la pantalla.

Ya en 2015 alcanzó un punto de inflexión protagonizando el web‑drama Go Princess Go, donde interpretó al Noveno Príncipe, un papel que lo impulsó como uno de los “flower boys” del momento.

Su versatilidad le permitió simultáneamente cantar, actuar y dirigir videos musicales —un combo poco común que le dio identidad propia.

¿Cuáles fueron los papeles más importantes de Alan Yu?

Alan Yu dejó huella gracias a dos producciones fundamentales que sus fans consideran lo más importante en su carrera:



Go Princess Go (2015) : repasaba un período histórico‑fantástico en China y le dio al actor una popularidad explosiva.

: repasaba un período histórico‑fantástico en China y le dio al actor una popularidad explosiva. Eternal Love (2017): en esta serie interpretó a Bai Zhen y alcanzó un público internacional.

Más allá de estos, fue reconocido en 2019 con el premio al Mejor Actor Revelación en el Golden Bud Network Film & TV Festival gracias a su actuación en otra serie china de época.

Su estilo encantador, su rostro juvenil y su capacidad para moverse entre ramas del entretenimiento lo convirtieron en un rostro querido tanto por el público chino como por los fans del drama asiático alrededor del mundo.

¿Qué pasó la madrugada del fallecimiento de Yu Menglong?

El miércoles 10 de septiembre de 2025, Yu estuvo en una reunión privada con amigos cercana a las 2 a.m. Se retiró a una habitación y cerró la puerta con llave. A las 6 de la mañana fue encontrado sin vida por un transeúnte en el distrito de Chaoyang, en Pekín.

Su agencia comunicó vía la plataforma Weibo: “Con un dolor insoportable informamos que nuestro querido Menglong cayó y murió el 11 de septiembre”. Las autoridades descartaron actividad criminal en el incidente. Su madre luego confirmó que se trató de una caída accidental tras consumo de alcohol.

El impacto fue inmediato en redes: miles de mensajes de condolencia, tributos de colegas y una sensación colectiva de que se había perdido a alguien con mucho más por ofrecer.

¿Por qué la muerte de Yu Menglong genera dudas en redes?

Aunque la versión oficial habla de un accidente, existen numerosas dudas que flotan online: desde borrados de publicaciones sobre el actor hasta teorías de encubrimiento que se han difundido por redes sociales.

Su muerte ha generado un debate sobre las presiones en la industria del entretenimiento chino, el límite entre vida pública y personal, y qué tan transparente puede ser la versión oficial cuando el suceso afecta a un personaje tan reconocido mundialmente.

¿Cuál es el legado que dejó Yu Menglong?

Alan Yu dejó un legado más allá de sus roles: personas que lo veían en pantalla también lo recordaban por su calidez fuera del set.



Fue uno de los rostros que mostró que un artista podía cantar, actuar y dirigir .

. Su éxito internacional recuerda que el drama asiático cruza fronteras.

De acuerdo a medios internacionales, su abrupta partida amplificó la reflexión sobre la fugacidad de la fama y el valor que se le da a la salud mental, al entorno laboral y al apoyo entre colegas.