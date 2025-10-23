VIDEO: Ponen a Roscoe, el perro de Lewis Hamilton en ofrenda del Día de Muertos rumbo al Gran Premio de México

Durante la semana de El Gran Premio de la Fórmula 1 en México, fanáticos de nuestro país han recordado a Roscoe, el perro de Lewis Hamilton que falleció hace unas semanas con un emotivo video que nos ha sacado unas cuantas lágrimas.

Aunque Lewis Hamilton es un piloto inglés, los mexicanos lo han acogido como uno más, sobre todo con una de nuestras tradiciones más importantes, en las que lo han puesto en unas ofrendas con las que le han expresado al perrito su amor y cariño.

¿Cómo fue la ofrenda de Roscoe, el perro de Lewis Hamilton?

A través de un video subido por la cuenta del Mexico Grand Prix titulado “Con Cariño, para Roscoe”, se puede ver una figura del can pasando por las características ofrendas mexicana e incluso lo pudimos ver rodeado de flores de cempasúchil, dándonos un video muy emotivo de lo que significa el Día de Muertos para nosotros.

“El recuerdo del mejor amigo de Lewis Hamilton está en el Mexico GP”, con esas palabras acompañaron el metraje que rinde un homenaje a quien fuera una de las mascotas más populares de todo el mundo: Roscoe, el bulldog inglés más famoso del mundo.

Con cariño, para Roscoe. ❤️ 🐶 El recuerdo del mejor amigo de Lewis Hamilton está presente en el #MexicoGP. 🇲🇽#Formula1 #F1 pic.twitter.com/kNdAcbSFOF — Mexico Grand Prix 🇲🇽 (@mexicogp) October 23, 2025

¿Qué fue lo que le pasó a Rosco?

Fue el pasado 26 de septiembre cuando el piloto de Ferrari compartió a través de sus redes que Roscoe había sido inducido a coma tras haber sufrido un paro respiratorio por una neumonía y pocos días después se confirmó su muerte a los 12 años.

Este bulldog inglés fue perrito celebridad y ciertamente una de los más queridos del público pues gente cercana al mundo de las carreras lo describían como una mascota amigable, incluso fotogénica, siendo una personalidad única del mundo del automovilismo quien además contaba con más de 1.4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, donde compartía parte de su día a día junto a Lewis.