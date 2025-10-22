Anuncian juguetes de Las Guerreras K Pop: te decimos dónde y cómo conseguirlos

Las Guerreras K-Pop (K-Pop Demon Hunters) se convirtieron en un hito en las plataformas de streaming y en el cine tras su estreno. A varios meses de su lanzamiento, el trío conformado por Rumi, Mira y Zoey sigue cosechando éxitos, no solo como integrantes de HUNTR/X, sino también como muñecas de acción, pues ya hay planes para una línea de juguetes oficiales.

A partir de este noviembre, los fans de la película podrán registrarse para obtener su propia figura de Las Guerreras K-Pop. La mala noticia es que las entregas se realizarán hasta 2026, según el comunicado oficial. Además, los juguetes estarán disponibles en tiendas a partir de la primavera de 2026.

(ESPECIAL/Netflix) Los fans ya pueden buscar los juguetes oficiales de Las Guerreras K-Pop.

Cómo serán los juguetes oficiales de Las Guerreras K-Pop

La plataforma de streaming aún no ha revelado cómo serán los juguetes de K-Pop Demon Hunters, por lo que la expectativa sobre qué tan especiales serán continúa creciendo.

Dónde ver Las Guerreras K-Pop en cines de México

El éxito de la película en plataformas de streaming llevó a la producción a reestrenarla en cines de Estados Unidos. Ahora, la cinta llegará a los cines de México en versión Sing Along, es decir, con la letra de canciones como “Golden”, “Soda Pop” y “Takedown” para que los fans puedan cantarlas.

Las funciones serán del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre, en salas seleccionadas.

De qué trata Las Guerreras K-Pop

Dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, la película cuenta la historia de un grupo de superestrellas que, además de brillar sobre el escenario, dedican su vida a cazar demonios con identidades secretas. Su misión es proteger a sus fans de cualquier amenaza.

Sin embargo, un grupo de enemigos inesperados las pone en aprietos: se trata de una boyband llamada Saja Boys, y las Guerreras K-Pop deberán enfrentarlos como nunca antes.