¿Lo sabías? Estas son las tumbas de celebridades MÁS VISITADAS del mundo
Este es el listado de algunas de las tumbas más visitadas en TODO el Mundo.
El Día de muertos se acerca y con ello, los mexicanos solemos celebrar a las personas que han significado mucho en nuestras vidas, desde familiares, amigos, mascotas e incluso a nuestros ídolos quienes han partido al más allá.
Dentro de nuestras celebridades, podemos hablar de un grupo selecto de figuras que aunque no sea Día de Muertos e independientemente de dónde se encuentre su tumba, cientos de miles de fanáticos asisten a rendirles homenaje como agradecimiento por su trabajo, donde destacan músicos, actores e incluso pintores.
¿Cuáles son las tumbas de famosos más visitadas?
Elvis Presley - (Memphis, Estados Unidos ): Los restos del llamado “Rey del Rock” se encuentran en su mansión, mismo que hoy en día es museo y que reúne a más de 600,000 visitantes al año.
Michael Jackson - (California, Estados Unidos): El Mausoleo del “Rey del Pop” es uno de los destinos más populares para sus seguidores, quienes acuden a visitar este tributo hecho de mármol, oro y plata.
William Shakespeare - (Stratford-upon-Avon, Reino Unido): La tumba de uno de los escritores más populares del mundo reúne a miles de turistas en su ciudad natal.
Bob Marley - (Nine Mile, Jamaica): Su Mausoleo se encuentra ubicado en el mismo lugar donde nació este músico, mismo que se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de Jamaica.
Walt Disney - (California, Estados Unidos): Lejos de lo que señalan las leyendas, los restos de este animador, guionista y empresario fueron incinerados y no congelados.
Jim Morrison - (París, Francia) El líder de la banda The Doors tiene una de las tumbas de las estrellas de rock más visitadas, donde a más de medio siglo de su muerte, seguidores aún le rinden tributo.
Marilyn Monroe - (California, Estados Unidos): Esta icono femenino de mediados del siglo pasado aún tiene gran influencia entre sus millones de fans, quienes suelen acudir a visitarla.