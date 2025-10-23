¿Lo sabías? Estas son las tumbas de celebridades MÁS VISITADAS del mundo

El Día de muertos se acerca y con ello, los mexicanos solemos celebrar a las personas que han significado mucho en nuestras vidas, desde familiares, amigos, mascotas e incluso a nuestros ídolos quienes han partido al más allá.

Dentro de nuestras celebridades, podemos hablar de un grupo selecto de figuras que aunque no sea Día de Muertos e independientemente de dónde se encuentre su tumba, cientos de miles de fanáticos asisten a rendirles homenaje como agradecimiento por su trabajo, donde destacan músicos, actores e incluso pintores.

¿Cuáles son las tumbas de famosos más visitadas?

Elvis Presley - (Memphis, Estados Unidos ): Los restos del llamado “Rey del Rock” se encuentran en su mansión, mismo que hoy en día es museo y que reúne a más de 600,000 visitantes al año.

Michael Jackson - (California, Estados Unidos): El Mausoleo del “Rey del Pop” es uno de los destinos más populares para sus seguidores, quienes acuden a visitar este tributo hecho de mármol, oro y plata.

William Shakespeare - (Stratford-upon-Avon, Reino Unido): La tumba de uno de los escritores más populares del mundo reúne a miles de turistas en su ciudad natal.

Bob Marley - (Nine Mile, Jamaica): Su Mausoleo se encuentra ubicado en el mismo lugar donde nació este músico, mismo que se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de Jamaica.

Walt Disney - (California, Estados Unidos): Lejos de lo que señalan las leyendas, los restos de este animador, guionista y empresario fueron incinerados y no congelados.

Jim Morrison - (París, Francia) El líder de la banda The Doors tiene una de las tumbas de las estrellas de rock más visitadas, donde a más de medio siglo de su muerte, seguidores aún le rinden tributo.

Marilyn Monroe - (California, Estados Unidos): Esta icono femenino de mediados del siglo pasado aún tiene gran influencia entre sus millones de fans, quienes suelen acudir a visitarla.

