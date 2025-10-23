Gran Premio de México: ¿Qué actividades GRATIS hacer este fin de semana de Fórmula 1? Planes para chicos y grandes

Este fin de semana es uno de los más esperados por todo el país, pues se estará llevando a cabo el Gran Premio de México en el Estadio GNP y los amantes de la Fórmula 1 están más que emocionados con este evento.

Dicha justa guiada por la velocidad no solo sacudirá a la Ciudad de México, pues también habrán algunas actividades gratis que todos los fans del automovilismo y las carreras podrán realizar únicamente durante estos días, por lo que aquí te compartiremos los mejores planes.

¿Qué actividades de la Fórmula 1 habrá gratis durante el Gran Premio de México?

Ofrenda al piloto Ayrton Senna: Uno de los hoteles más icónicos de la CDMX realizó una ofrenda del piloto brasileño en las afueras de sus instalaciones, donde además del altar característico de Día de Muertos, acompaña un Ayrton y su icónico vehículo McLaren. Esta expo se encuentra sobre avenida Paseo de la Reforma 465 y estará hasta el domingo 02 de noviembre.



Justamente este 2025 el Gran Premio de México cumple una década de celebrarse en la CDMX y por tal motivo han abierto hasta el domingo 26 de octubre una exposición de fotos sobre Paseo de la Reforma a la altura del Jardín Botánico, donde podrás algunas de las imágenes más icónicas de esta competencia.



Autos de Fórmula Uno hechos de LEGO: Del viernes 24 al domingo 26 de octubre estarán exhibidos algunos de los autos más destacados de esta temporada de la F1 recreados con LEGOS en Parque Toreo en un horario de 12:00 a 08:00 hrs.

¿Qué actividades hacer durante la Fórmula Uno?

Si eres de las personas afortunadas que podrá asistir a esta carrera, es importante que recuerdes lo siguiente:

