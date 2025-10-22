Triste final; Los Reyes del After 10 años después, ESTO PASÓ con los personajes del video viral de Luisito Comunica:

Fue hace 10 años que el creador de contenido y ahora empresario conocido como Luisito Comunica subió a su canal de YouTube un video donde aparecían tres sujetos bastante llamativos, quienes se autodenominaron como “Los Reyes del After Party”, quienes fueron un boom en su momento por su estilo de vida.

Hoy a más de una década, el internet los recuerda por sus espontáneas frases y por la manera en la que pasaban sus días, aunque recientemente, Luisito subió un nuevo vídeo que nos reveló un duro y triste final una década después.

¿Qué pasó con los Reyes del After?

En este nuevo video, Luisito explica el fenómeno que este video ha sido y compara en palabras de él: “El tiempo ha pasado y la realidad hoy está muy lejos de ser alegre”; de donde brevemente relata que uno de los sujetos que aparece en el video conocido como “Pancho, el Collazo” perdió la vida poco después de salir en este video dejando un hijo huérfano al cuál llamó “Whiskey” y de otro más, de Jorge se desconoce su paradero.

Óscar, el personaje que participa mayormente en el primer video es en quien se centra este nuevo material, del cuál se destaca que ha dado un giro a su vida pues a 10 años del video que los hiciera virales, destacó lo siguiente:

“Sobreviví yo porque pasé una experiencia muy horrible. La verdad hoy tengo 2 años y medio limpio y quién iba a pensar que yo ahora que admito mi impotencia contra el alcohol les puedo decir que con la copa en la mano, torcí mi vida, mi mente. Hoy por hoy sigo luchando con todo el corazón para mi propio proyecto”.

¿De qué trata este nuevo video de Luisito Comunica?

En este nuevo material que retoma este tema, Óscar detalla lo que pasó con su vida tras el primer video, reconociendo ciertamente que se volvió un personaje viral, pero que debido a su estado de salud a causa del alcohol difícilmente recuerda todo lo que pasó con esos “minutos de fama”.

“Sí, es terrible esta enfermedad. No perdona sexo, posición económica, raza, nada. Hoy reconozco que soy imponente ante el alcohol, que me estoy dando esta oportunidad de vivir porque yo muchos años perdí”.

Dentro de sus reflexiones puntualizó con una frase con la que recordó aquellos momentos con sus amigos:

“Tuve que admitir que sí estaba mal. Sí se puede cambiar; no pude solo, soy honesto, tuve pedir ayuda, hay ayuda para cualquier persona si lo pueden buscar. Solo hay una cosa muy importante: Es para quien lo quiere, no para quien lo necesita, desafortunadamente muchas personas que convivieron conmigo han perdido la vida, porque no tuvieron esa oportunidad”.

En este clip subido al canal oficial de Luisito Comunica se explora a detalle todo lo que pasó con Óscar y sobre la experiencias que tuvo con este ritmo de vida y sobre su proceso de mejorar su hábitos, dejando un mensaje positivo a sus fans.