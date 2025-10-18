Esta es la fortuna que Aaron Ramsey, el jugador de Pumas ofrece por encontrar a su perra “Halo”

Hace menos de una semana que las redes se han llenado de posts sobre el flamante refuerzo de los Pumas, Aaron Ramsey, aunque en esta ocasión, el centrocampista se viralizó por haber extraviado a su perrita.

Durante toda la semana, el galés se ha dedicado a compartir en sus redes sociales publicaciones que le ayuden a encontrar a su mascota, quien tiene 10 años y necesita medicamentos urgentes.

¿Qué se sabe sobre la perra de Aaron Ramsey?

De acuerdo con el jugador de los Pumas su perra “Halo” se habría extraviado en San Miguel de Allende, Guanajuato el pasado fin de semana, lo que ha desencadenado una gran campaña para dar con el paradero de esta mascota.

Fue el pasado 9 de octubre que su perrita desapareció en cerca del rancho San Ignacio en la zona del Río Laja (Guanajuato), lugar donde se le vio por última vez.

Se sabe que su mascota se extravió en las inmediaciones de Hipsterrier, un albergue para perros en el pueblo de San Miguel de Allende, lo que ha originado una incansable búsqueda.

Su posteó más reciente en redes dice lo siguiente:

“Si tienes alguna novedad sobre nuestra Halo, no dudes en contactarnos. Habrá una GRAN RECOMPENSA por encontrarla. Todos estamos rezando para que esté bien y pueda volver pronto con nosotros”.

¿Cuánto ofrece Aaron Ramsey por encontrar a su perra?

El seleccionado galés primeramente había ofrecido una recompensa de 10 mil dólares a quien ayude a encontrar a su mascota, aunque este viernes, subió la oferta a 20 mil ($36,7508.00 pesos mexicanos), lo que además de la buena voluntad, ha animado esta búsqueda, misma que ha unido a la comunidad futbolera.

A través de sus redes sociales, el futbolista se ha dedicado a difundir publicaciones con el fin de poder dar con Halo junto a su esposa, donde se ha podido ver al perro raza beagle y demás señas características.