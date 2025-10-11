Ideas de disfraces de series y películas que serán tendencia este Halloween y Día de Muertos 2025

Ya estamos entrando a la “spooky season”, una de nuestras épocas favoritas del año, donde Halloween y el Día de Muertos se vuelven los eventos más importantes de estas semanas, donde dentro de todas las maneras que hay de celebrarlos, hay quienes eligen disfrazarse para ir a pedir dulces de manera tradicional o para salir con amigos.

Como sabemos que los tiempos, las tendencias y todo cambia, te compartiremos algunas recomendaciones sobre los mejores disfraces para esta temporada de Halloween y Día de Muertos 2025, donde habrá personajes de todo tipo.

¿Cuáles son los disfraces en tendencia para Halloween 2025?

Personajes de K-Pop Demon Hunters: Esta película se ha llevado toda la atención este 2025, por lo que caracterizarse de Rumi, Mira y Zoey podría ser gran idea y claro que no podamos dejar atrás a los Saja Boys, pues Mystery, Abby, Jinu, Baby y Romance también son grandes ideas.



Glinda y Elphaba de Wicked: Otra de las películas más sonadas este año fue The Wicked, mismas que han convertido a Glinda y Elphaba como dos de las brujas más populares de la actualidad.



Merlina (Wednesday Addams): Con la segunda temporada de Merlina, millones de fans han quedado fascinados, pues fue una de las producciones más esperadas, además de que es un personaje que ciertamente ya estaba consolidado.



Tía Gladys: La hora de la desaparición (Weapons) ha sido una de las películas de terror que más nos impactaron este año, donde el personaje de la Tía Gladys nos dejó momentos más que perturbadores.



Los 4 Fantásticos: Este año, este grupo de superhéroes volvieron con una nueva versión misma que ha cumplido con las expectativas de los siempre complicados del UCM, y sin ser la Mujer Invisible, podrías armar tus disfraces con tu grupo de amigos.



Terrifier: Si lo tuyo es causar sustos, Art, The Clown ha sido uno de los personajes que en los últimos años ha destacado por el terror que hace sentir a las personas, consolidando como uno de los nuevos clásicos.



Si lo tuyo es causar sustos, Art, The Clown ha sido uno de los personajes que en los últimos años ha destacado por el terror que hace sentir a las personas, consolidando como uno de los nuevos clásicos. Gatsby Girl: El nuevo disco de Taylor Swift “The Life Of a Showgirl” ha revolucionado su estética, ¿Y también la de sus fans? Esta nueva tendencia no puede faltar dentro de su círculo de fans.

Recuerda que no hace falta mucho presupuesto para pasar estas festividades, pues la creatividad y el esfuerzo siempre pueden sacar lo mejor de uno en este tipo de proyectos.

