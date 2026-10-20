¿Estreno de Kpop Demon Hunters 2 corre RIESGO? Liberan información que podría preocupar a los fans de las Guerreras Kpop

Los fans de las KPop Demon Hunters habían sido sorprendidos al saber que la famosa cinta tendría una secuela, la cual tendría estreno en cines en el 2029. Sin embargo, parece que dicho proyecto podría estar en riesgo, en especial por el despido de Dan Lin, quien era el jefe de división de cine.

Dicha noticia, se debe a que él fue el encargado de contribuir al lanzamiento de la secuela de Las Guerreras KPop en salas de cine, información mencionada por The Hollywood Reporter. Aunque los detalles no han sido confirmados, es un hecho que se ha encargado de preocupar a los fans, debido al temor de que la cinta corra riesgo de no hacerse.

¿Quiénes son las cantantes originales de Las Guerreras KPop Demon Hunters?

Para interpretar a las cantantes de HUNTR/X que aparecen en las KPop Demon Hunters participaron cantantes de verdad para darle vida a cada uno de ellas. Rumi fue interpretada por la cantautora EJAE, Mira fue realizada por la rapera Audrey Nuna, mientras que Zoey obtuvo la voz de la artista Rei Ami.

De igual manera, para los Saja Boys, los enemigos de las Guerreras KPop, fueron interpretados por artistas de verdad:



Jinu: Andrew Choi

Abd: NECKWAV

Mystery: Kevun Woo

Romance: SamUIL Lee

Baby: Danny Chung

¿Cuántos Oscars gano las KPop Demon Hunters?

En el 2026, las KPop Demon Hunters tuvo un gran logró, ya que fue ganadora de dos premios Oscars. El primero de ellos fue el de Mejor Película de Animación y el de Mejor Canción Original por el tema de "Golden".

Al día de hoy Las Guerreras KPop siguen siendo queridas por el publico, por eso el lanzamiento de una secuela sorprendió a sus fans. Aunque no se ha confirmado si puede poner en riesgo el estreno de la secuela, muchos están preocupados si salida de Dan Lin puede perjudicar su presencia en las salas de cine, hay que esperar que en los siguientes días se menciona más al respecto.