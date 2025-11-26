Foo Fighters dará concierto GRATIS en la Feria de León: fecha, sede y todos los detalles

No estás soñando, la noticia es real: Foo Fighters tocará GRATIS en León como parte de la Feria Estatal de León 2026, uno de los eventos más esperados del próximo año. El concierto forma parte de las celebraciones especiales por el 450 aniversario de la ciudad y los 150 años de la feria, consolidando a León como uno de los epicentros culturales más fuertes de México.

Sabemos que te encantaría asistir al concierto, así que si te estás preguntando cuándo y dónde verlos, aquí te damos toda la información confirmada para que no te lo pierdas.

¿Cuándo se presentarán los Foo Fighters en la Feria de León 2026?

La banda encabezada por Dave Grohl se presentará el próximo 10 de enero de 2026 en el Foro Mazda, que es uno de los escenarios principales de la feria.

El acceso al recinto forma parte de las actividades gratuitas incluidas con la entrada general del evento, lo que convierte este show en una oportunidad única para miles de fans que nunca han podido verlos en vivo.

Recordemos que la Feria de León 2026 se celebrará durante varios días; durante el 2026 podrás asistir del 9 de enero al 4 de febrero. Esta contará con un cartel diverso que mezcla rock, regional mexicano, pop y diferentes espectáculos internacionales.

Un cartel histórico para arrancar 2026

Los Foo Fighters se suman a una lista de presentaciones que por sí sola ya es bastante interesante; algunos de los artistas que ya se sabe que participarán en la feria son Carín León, Julión Álvarez, Christian Nodal, Alejandro Fernández y Yuridia.

Aquí te dejamos las presentaciones confirmadas en el Foro Mazda durante la feria:



9 de enero: Enjambre

10 de enero: Foo Fighters

11 de enero: Pequeños Musical

16 de enero: La Trakalosa

17 de enero: DLD

20 de enero: Los Recoditos

22 de enero: Los Ángeles Azules

23 de enero: La Arrolladora

24 de enero: Kinky

30 de enero: Tiësto

31 de enero: Moenia

1 de febrero: Paty Cantú / Mau y Ricky

3 de febrero: Banda Machos

4 de febrero: Zoé

La mezcla entre espectáculos internacionales, actividades culturales y un ambiente familiar consolidan a la feria como uno de los eventos más importantes del país.

El impacto de Foo Fighters en la Feria de León

La banda es reconocida por sus energéticos conciertos, repertorios extensos y su enorme conexión con su público. Si nunca los has visto, no lo pienses mucho, pues es una de las bandas más populares de la historia.

También te puede interesar: A qué hora sale 'Stranger Things 5' en México: todo lo que tienes que saber de la última temporada de la serie