One Piece: cuándo se estrena el capítulo 1146 del anime

Los fans del sombrero de paja tendrán que esperar un poco más antes de poder ver el nuevo capítulo de One Piece. Se confirmó que el capítulo 1146 del anime se retrasará por dos semanas. Pero no todo es malo, pues a pesar de eso ya se conoce su nueva fecha oficial de estreno, la cual quedó programada para el próximo domingo 19 de octubre.

El estreno del capítulo 1146 y el especial de One Piece

Una buena noticia es que esta semana no se quedarán sin capítulo los seguidores del anime, pues en lugar del episodio regular, esta semana se transmitirá un capítulo especial recopilatorio, presentado por el Doctor Chopper, que servirá como antesala del regreso del arco de Egghead.

¿Por qué se estrenará un capítulo especial antes del 1146?

Algunos fans se cuestionan la decisión de poner antes un capítulo especial, ya que los retrasos y este tipo de decisiones suelen impacientar más a los seguidores. Sin embargo, recordemos que este tipo de episodios son una práctica habitual en el anime de One Piece. Con estos especiales, lo que buscan es:



Profundizar en los personajes y su historia, mostrando detalles o momentos que no aparecen en la trama principal.

mostrando detalles o momentos que no aparecen en la trama principal. Mantener la expectación entre los fans mientras se prepara el siguiente gran episodio.

Dar tiempo al equipo de animación para mantener la calidad visual y narrativa del anime.

Lo importante es no impacientarse y disfrutar, pues como sea, el capítulo llegará. ¿Estas listo?

