Fans de El Avatar de luto: confirman la muerte de tres queridos personajes de la serie animada

Recientemente se dio a conocer que Seven Havens continuará la historia después de The Legend of Korra, con Pavi como el nuevo Avatar. No obstante, dentro de la conversación digital, los seguidores de la saga, han comenzado a cuestionarse sobre el futuro de Toph, Katara y Zuko, quienes pareciera que fallecieron tras los acontecimientos previos a la entrega de Seven Havens.

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¿Por qué se dice que Toph, Katara y Zuko murieron dentro de Avatar Seven Havens?

Es importante señalar que los personajes de Toph, Katara y Zuko no mueren durante Avatar. Seven Havens; pues solamente se hace mención a que "están muertos" debido a que la serie se ambienta aproximadamente 225 años en el futuro después de los acontecimientos vividos durante el marco de Korra, lo que representaría un salto temporal que advierte su fallecimiento de manera pacífica por vejez, mucho antes de que nazca Pavi, la nueva Avatar de la Tierra.

¿Cómo se confirmó la muerte de Toph, Katara y Zuko dentro de la saga de El Avatar?

Se debe señalar que dentro del canon oficial de Avatar Studios, no existe ninguna confirmación oficial ni escena sobre cómo murieron Toph, Katara y Zuko; solo se ha confirmado que sus muertes ocurrieron mucho tiempo antes de los eventos de la nueva serie, pues lo único oficial sería que esta se ambienta 225 años en el futuro tras la Leyenda de Korra, lo que ha hecho especular a la comunidad que su deceso se dio por causas naturales.

¿De qué trata Avatar: Seven Havens?

De manera oficial se ha revelado que Avatar: Seven Havens es la nueva serie animada de Avatar Studios, la cual se espera que llegue el próximo 9 de octubre del 2026 a Paramount+, y la cual está ambientada 225 años después de La leyenda de Korra. Esta nueva trama sigue las aventuras de Pavi, una joven maestra tierra ampirada que descubre ser la nueva Avatar, dentro de un mundo postapocalíptico destruido por un misterioso cataclismo global.