¡Hay una cafetería de “Demon Slayer” en CDMX! Te decimos dónde está

Lo de hoy es el anime, según ha demostrado la taquilla en cines de “Demon Slayer: Castillo Infinito”, y por eso cada vez hay más lugares en México para compartir tu pasión con otros fans. Ya existe una cafetería en CDMX que está dedicada al anime y tiene un especial énfasis en “Kimetsu no Yaiba”. A continuación te contamos más sobre ella.

Licorys Space, la cafetería temática para fans de “Demon Slayer” en la Ciudad de México

En esta cafetería, lo primero que llama la atención son los murales y figuras a gran escala dedicados a diferentes animes, donde puedes tomarte fotos; por supuesto, hay imágenes dedicadas a “Demon Slayer”. Para entrar en ambiente, te prestan un ‘haori’ del personaje que prefieras.

La comida y las bebidas del menú es temática, desde los nombres con referencias a personajes muy queridos; hay varias opciones muy instagrameables. Además, todo el tiempo están transmitiendo episodios de anime.

En general, todos los fans del manga y el anime son bienvenidos. Además de “Kimetsu no Yaiba”, hay decoración y referencias a “Jujutsu Kaizen”, “My Hero Academia”, “Naruto” y “One Piece”, por mencionar ejemplos.

Siempre hay merch oficial que puedes comprar. También se arman diversos eventos como reuniones de fans, convivencias con actores de doblaje y concursos de cosplay.

Dónde está la cafetería de “Demon Slayer” de CDMX

Se ubica dentro de Plaza Unión, en la alcaldía Iztacalco. La dirección es: Avenida Unión 177, Agrícola Pantitlán.

Abre de martes a domingo, entre 11:00 A.M. y 8:30 P.M.