¡Gokuuuuu! Todas las veces que Krilin muere en las sagas de Dragon Ball

Sin duda alguna todos o al menos el 99.9% de la población hemos visto alguna vez Dragon Ball y sabemos de qué va, donde se nos cuenta la historia de Goku y los Guerreros Z, quienes defienden y pelean por proteger al planeta Tierra… Aunque hay personajes como Krilin que incluso han muerto en repetidas ocasiones.

Aunque Krilin es uno de los personajes más queridos, también ha sido uno de los que menos resistencia en los combates ha tenido y aunque somos conscientes de que él sí es un humano, no podemos evitar pensar en su bajo nivel de pelea el cuál le ha costado la vida.

¿Cuántas veces ha muerto Krilin en todas la sagas de Dragon Ball?

En el anime este guerrero ha perdido la vida un total de cuatro veces, dejándonos más de una vez en shock y al borde de las lágrimas…



Tambourine de la serie clásica de Dragon Ball fue el primero en mandarlo al otro mundo. Él era uno de los secuaces de Piccolo Daimaoh y con esto marca una de las primeras venganzas de Goku.

Freezer en Dragon Ball Z, esta quizá es una de las muertes más desgarradoras y tristes de toda la historia de este anime, pues cuando Freezer lo eleva y lo hace explotar frente a Goku nos dejó una escena muy fuerte.

Cuando Kid Buu destruye la Tierra, Krilin muere junto a casi todos los personajes de este universo y aunque es una de sus muertes más pacíficas, no pasó ni un poco desapercibido, pues durante la saga de Buu tuvo una baja participación por su nuevo rol de padre.

En Dragon Ball GT el Androide N° 17 asesina a Krilin frente a su esposa y madre de su hija, N°18, lo que desata un momento muy dramático marcando el futuro apocalíptico que nos planteó toda esta saga no considerada como “canon”.

¿Recordabas todas estas muertes? ¿Cuál fue la que más te hizo shockear?