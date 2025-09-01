Se acabó la espera: ‘Jujutsu Kaisen’ lanza el tráiler de su temporada 3 y confirma fecha de estreno

Hace unos meses MAPPA, el estudio responsable de la animación de “Jujutsu Kaisen” hace unos meses no quiso revelar detalles sobre la tercera temporada de la serie, pues estaba saturado con otros proyectos. Eso, aunque confirmó que venía la tercera temporada, desalentó a los fans, pues perdían la esperanza de saber algo nuevo pronto.

‘Jujutsu Kaisen’ temporada 3 ya tiene fecha y tráiler oficial

Para sorpresa de todos, la espera terminó para los miles de fans de ‘Jujutsu Kaisen’. MAPPA ha liberado el primer tráiler de la temporada 3, confirmando su fecha de estreno para enero de 2026, dentro de la temporada de invierno del anime.

La nueva entrega adaptará el arco The Culling Game (El Juego de la Eliminación), considerado uno de los más intensos de la obra de Gege Akutami. Esta primera parte incluirá también parte de los arcos previos: Ejecución y Preparativos, para dar inicio a lo que en español conocemos como el Arco del Viaje a la Extinción.

En el adelanto aparecen personajes clave como Yuji Itadori, Yuta Okkotsu y Maki Zenin, además de nuevos rostros que seguramente le pondrán mucha intensidad a esta nueva temporada. Si no has visto el tráiler, no te preocupes, aquí te lo dejamos para que lo puedas disfrutar y te emociones con lo que viene.

Una película recopilatoria en noviembre

Pero esas no son todas las buenas noticias que hay al respecto de este imperdible anime, pues también se anunció el estreno de la cinta ‘JUJUTSU KAISEN: Execution’, que se estrenará primero en Japón el 7 de noviembre de 2025 y se sabe que a Norteamérica estará llegando el 5 de diciembre.

La película será un repaso del Incidente de Shibuya, uno de los arcos más aclamados del anime, y además incluirá los dos primeros episodios de la temporada 3, ofreciendo a los fans la oportunidad de verlos en pantalla grande antes que nadie.

Un regreso que promete emociones fuertes

Con la adaptación de The Culling Game, la historia de Yuji y sus compañeros entra en una de sus fases más oscuras y explosivas de la saga. Sin duda, esto convierte a ‘Jujutsu Kaisen’ en un imperdible de la temporada de enero.

