“Liar Game” tendrá anime en 2026: el thriller psicológico que pondrá a prueba tu confianza

Así es, finalmente se ha dado a conocer el anuncio que muchos fans esperaron por años. REMOW Co. Ltd. ha confirmado que Liar Game, el aclamado manga de Shinobu Kaitani, llegará a la televisión en formato anime en 2026. Otra buena noticia es que el proyecto estará a cargo de Madhouse, estudio responsable de éxitos como “One Outs” y “Frieren”.

Liar Game: el famoso manga psicológico tendrá adaptación al anime en 2026

Aunque no lo quieras creer, este 2025 se cumplen 20 años del debut del manga en Weekly Young Jump, y para celebrarlo, se dio a conocer que por fin llegará al formato animado. Si no conocías este título, vale la pena explorarlo, pues nos espera una historia de engaños, estrategias y batallas psicológicas. “Hoy más que nunca, el tema de la confianza es relevante en un mundo dominado por redes sociales y desinformación”, declaró Kaitani, el creador original del manga.

La historia de un juego peligroso

El manga sigue a Nao Kanzaki, una estudiante universitaria bastante ingenua que recibe de forma inesperada 100 millones de yenes y que encima es arrastrada al “Juego de los Mentirosos”, un torneo donde los concursantes deben engañar, manipular y robar para sobrevivir. Ante la traición de su propio maestro, Nao busca ayuda en Shinichi Akiyama, un genio estafador que se convierte en su inesperado aliado.

Un equipo de lujo detrás del anime

El anime contará con un staff de primer nivel que seguro recordarás de otras producciones como:



Yuzo Sato (Kaiji) como director jefe.

(Kaiji) como director jefe. Asami Kawano (Yamada-kun en Lv999) como directora.

(Yamada-kun en Lv999) como directora. Tatsuhiko Urahata (Hajime no Ippo) en composición de la serie.

(Hajime no Ippo) en composición de la serie. Kei Tsuchiya (Trillion Game) en diseño de personajes.

Con esta combinación, los fans pueden esperar una adaptación intensa que seguro les helará la sangre y les hará dudar de todos a sus alrededor. Según los informes, llegará un anime fiel al espíritu del manga y con toda la tensión psicológica que hizo de Liar Game una obra de culto.

