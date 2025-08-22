El Funko Pop más caro del mundo cuesta $40,000 dólares: descubre cuáles son

A los fans de laB nos encanta coleccionar, y desde hace unos años, uno de los objetos favoritos de varios son los Funko Pop. Gracias a sus precios accesibles y a su enorme catálogo que abarca desde k-pop, cómics, cine, anime y mucho más, se ganó un lugar especial con los fanáticos. ¿Pero, sabías que, como en todo artículo coleccionable, hay algunos que tienen precios muy elevados gracias a su rareza?

La fiebre Funko en la San Diego Comic-Con

Como mencionamos, los Funko Pop son un verdadero fenómeno cultural y la obsesión de millones de coleccionistas. Fue por eso que alguna vez, durante La San Diego Comic-Con de 2023, se mostraron algunas de las ediciones limitadas que hoy son consideradas verdaderas joyas del coleccionismo geek.

Los Funko Pop más caros del mundo

Estas figuras no solo destacan por su diseño, sino también por su rareza y el aura de exclusividad que las rodea.

Kobe Bryant número 24

Precio: $400 dólares (aprox. $6,700 MXN)

Una figura que salió al mercado para rendir homenaje al legendario basquetbolista. Esta fue descontinuada, lo que elevó drásticamente su valor y la convirtió en una pieza muy codiciada para fans y coleccionistas deportivos.

Transformers Autobot dinosaurio

Precio: $14,099 dólares (aprox. $236,000 MXN)

Un Funko que sorprendió a los fans por su doble transformación y que representa el sueño de cualquier fan de Transformers. Su rareza y complejidad, aunque no es fácil de pagar, justifican el alto precio por tenerla.

Freddy Funko as Venom – El más caro del mundo

Precio: $40,000 dólares (aprox. $672,000 MXN)

Este es el Funko Pop más caro del mundo presentado en la Comic-Con. Solo existen 24 unidades en todo el planeta, y su exclusividad lo convierte en un objeto de culto para los coleccionistas. Actualmente, quedan apenas unas cuantas piezas en el mercado, lo que eleva aún más su demanda.

¿Por qué cuestan tanto?

Muchas veces cuestionamos el precio que obtienen algunos objetos de colección, vale la pena tomar en cuenta que hay tres factores clave para que algo alcance un valor elevado:



Rareza: muchos de estos Funkos tienen tirajes limitados o fueron descontinuados.

muchos de estos Funkos tienen tirajes limitados o fueron descontinuados. Exclusividad de evento: solo se pueden conseguir en convenciones como la SDCC.

solo se pueden conseguir en convenciones como la SDCC. Nostalgia: personajes icónicos como Kobe Bryant o Venom tienen un valor emocional extra.

¿Tú pagarías más de $670,000 pesos por un Funko Pop?

