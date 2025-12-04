Koreeda apostará un 2026 con live action de aclamado manga: “Look Back” y esta sería su fecha de estreno

Este 2026 promete llegar con grandes expectativas en el mundo del manga y es que se reveló que la obra de Tatsuki Fujimot, “Lock Back” será adaptada en live action.

Look Back estará a cargo de un estudio de renombre donde Hirokazu Koreeda será el director de esta nueva adaptación, aunque el proyecto avanza en su etapa inicial de producción aún no se ha revelado detalles oficiales sobre los actores que podrían darle vida a esta obra, lo que sí es seguro es que este proyecto promete llenar la expectativas del público.

Hirokazu Koreeda, ganador de la Palma de Oro en 2018 por "Un asunto de familia", no toma este proyecto a la ligera, ya que, recientemente expresó que esta historia le removió muchos sentimientos, según él, su primer acercamiento con Lock Back fue cuando realizó un viaje de Kioto a Tokio, cuando vio la portada del libro en una librería de Shinagawa y sin pensarlo lo compró y sin pensarlo lo leyó en una sola sentada.

Aunque el manga y el cine son géneros distintos, como creador también puedo sentir la determinación desesperada detrás de esta obra. Podía percibir, casi dolorosamente, que el señor Fujimoto simplemente no podía seguir adelante sin crear esta pieza.

¿Qué es Look Back? El anime que conmovió a millones

Lock Back de Tatsuki Fujimoto, autor de Chainsaw Man, se lanzó en 2021 como un one-shot, sin embargo, tuvo que pasar un año para que en 2022 fuera adaptada a anime y se convirtiera en una de las piezas más celebradas de Fujimoto.

Lock Back es conocida por su sensibilidad, su retrato de la amistad entre dos jóvenes artistas, Fujino y Kyomoto, dos niñas con estilos de dibujo opuestos, pero unidas por el amor al arte.

El relato profundiza en la evolución de ambas, marcadas por la competencia, la admiración mutua y un evento trágico que redefine su camino. El anime destacó por su estilo visual minimalista, su potente banda sonora y su forma de capturar silencios y emociones sin necesidad de diálogos excesivos.

¿Quiénes podrían darle vida a Lock Back?

El anuncio de este live action ha provocado que fans expresen que el tono, la atmósfera y la intimidad visual que caracterizan al manga se mantengan, asimismo, han lanzado sus propuestas que podrían encajar en una producción japonesa:

Algunos seguidores mencionan a Aju Makita, Moka Kamishiraishi, Mana Ashida o Hana Sugisaki han sido mencionados, especialmente por su habilidad para interpretar personajes silenciosos pero complejos.

De igual modo, hay quienes apuestan por celebridades veteranas como Lily Franky o Sakura Ando.