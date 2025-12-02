CONFIRMADO: El nuevo anime de Godzilla YA es oficial y promete ser una versión INÉDITA a la historia del rey de los kaijus

TOHO por fin lo confirmó: los fans tendrán un nuevo anime de Godzilla y, según los primeros detalles revelados en el Festival de Anime Asia Singapur 2025, será una de las apuestas más arriesgadas y diferentes que ha tenido la franquicia. Algo que ha llamado mucho la atención es que el protagonista no será el kaiju en sí, sino un niño que posee el poder de Godzilla, lo que convierte esta producción en una reinterpretación estilo shonen del personaje que mezcla miedo, esperanza y un nuevo enfoque emocional para la saga.

El nuevo anime de Godzilla será muy distinto a todo lo que hemos visto

Al igual que muchas franquicias, la idea es que con esta nueva reinterpretación del personaje se logre conectar con nuevas audiencias que buscan historias más humanas y poderosas sin perder la espectacularidad de los monstruos gigantes. Si la idea te suena familiar, es porque probablemente te recuerde un poco a Kaiju No. 8, pero TOHO promete que esta obra tendrá “ideas completamente originales”.

Studio Orange toma el control: animación 3D de alto nivel

El proyecto estará a cargo de Studio Orange, responsables de Beastars y Trigun Stampede, dos producciones reconocidas mundialmente por su calidad visual en gráficos 3D. Esto significa que este nuevo anime podría ofrecer a los fans un espectáculo visual intenso, con batallas imponentes y un estilo cinematográfico que encaje con la inmensidad de Godzilla.

Por el momento, TOHO aún no revela imágenes oficiales de la producción. Sin embargo, eso no impide que la elección del estudio ya emocione al fandom, especialmente después del éxito crítico de Godzilla Minus One, considerada una de las mejores interpretaciones del kaiju en décadas.

¿De qué tratará este anime?

Lo que sí tenemos ya es una descripción oficial que apunta a que esta historia buscará explorar el miedo y la esperanza de la era moderna, pero desde la perspectiva de un niño. Puede que esta historia no sea la clásica narrativa donde un enorme monstruo provoca destrucción masiva, pero queda claro que explorará una temática profunda que también invita a la reflexión: el peso de un poder tan devastador en manos humanas.

Por ahora no hay fecha de estreno y tampoco se sabe si llegará directamente a alguna plataforma de streaming. Solo queda claro que el proyecto está en marcha y que TOHO quiere reinventar su franquicia más icónica para una nueva generación.

