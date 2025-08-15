Los 7 peores anime de la historia según la crítica y los fans

Aunque así lo queramos, no todo es perfecto. Si bien es cierto que el anime es un universo lleno de obras maestras que han marcado generaciones, debemos admitir que también hay producciones que terminaron en la lista negra de los fans. Ya sea por tramas incoherentes, animación deficiente o personajes sin carisma, estas series se ganaron el título de los peores anime de la historia.

Los 7 peores anime que dejaron mal sabor de boca

A continuación, repasamos las 7 series de anime que fueron señaladas por ser malas tanto por la crítica y por el público.

1. Pupa (2013)

Prometía ser un anime de terror impactante, pero terminó siendo un caos narrativo. Con solo 4 minutos por episodio y una trama que nunca se desarrolla, es considerado un ejemplo de desperdicio de potencial.

2. Ex-Arm (2021)

Su animación en CGI fue tan criticada que se volvió meme en redes sociales y no es para menos, la verdad lucía bastante mal. Por si fuera poco, la historia era deficiente, a pesar de ser de ciencia ficción.

3. Skelter+Heaven (2004)

Una OVA de mechas que parece hecha sin presupuesto ni planificación, como diríamos los mexicanos, “algo hecho al aventón”. La historia era confusa y la animación inconsistente.

4. Vampire Holmes (2015)

Un anime corto con un guion que parece improvisado, no se entendía, era extraño y de muy baja calidad. Ni siquiera los fans de lo bizarro pudieron defenderlo.

5. Hand Shakers (2017)

El anime muchas veces es color, acción y velocidad, pero este anime en particular fue un abuso de estas características. Colores saturados, secuencias mareantes y una narrativa caótica. Visualmente llamativo, pero incómodo de ver.

6. Chargeman Ken! (1974)

Un clásico que seguro te suena de algún lado… pero, al igual que los anteriores, es por las razones equivocadas: errores de continuidad, animación pobre y guiones absurdos.

7. Mars of Destruction (2005)

No logró durar más allá de un episodio, no obstante, y a pesar de eso, el mundo estero lo recordará para siempre como uno de los peores anime de la historia. Animación espantosa, terrible dirección y doblaje deplorables.

¿Habías escuchado de ellos?

