¡Bienvenido piloto! Todo lo que podrás comprar en el Gundam Summit 2025 en CDMX

Adiós a mi quincena... Nuestros amigos de Bandai México se lucieron y nos han traído la tan esperada Experiencia Gundam 2025, la cual promete ser una gran celebración para sus fans, misma que estará llena de sorpresas.

Esta experiencia totalmente gratuita tiene como sede el Foro Allende, el cuál visitamos antes que nadie y nos ha dejado grandes adelantos de lo que viene para el universo de Gundam. (Alerta de spoilers: hubo presentación de artículos exclusivos de Bandai que no se podrán encontrar en otro lado).

¿Qué podrás comprar en la Experiencia Gundam 2025?

En este evento podrás encontrar figuras exclusivas de Mobile Suit Gundam como de sus líneas SEED, Freedom y Destiny HG, de las cuales puedes comprar algunas en su preventa y apreciar algunos otros en su exhibición.

Una de nuestras sorpresas más gratas fueron nuevos personajes exhibidos de esta historia como “Mobile Suit Gundam: GQuuuuuuX”, lo que significaría la expansión de este universo de mechas.

Dentro de este centro podrás encontrar distintos tipos de figuras, que van desde líneas de Tamashii Nations hasta BANDAI HOBBY.

¿Qué precio rondan las figuras?

Las figuras que sí están disponibles para venta de forma directa o preventa rondan los $400 hasta los $15,000 pesos, dependiendo la línea que sea de tu preferencia.

Sabemos que el mundo de Gundam y los mechas que defienden a la humanidad nos ha conquistado desde su lanzamiento hace más de cuatro décadas, por lo que además de figuras coleccionables también habrá prendas de ropa para que luzcas como todo un piloto.

Ya sea que prefieras a Amuro Ray, Char Aznable, Bright Noa, Kamille Bidan, seguramente encontrarás tu mecha favorito, ¡No te lo pierdas!

No olvides que la Experiencia Gundam 2025 estará únicamente los días 15, 16 y 17 de agosto en el Foro Allende, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.