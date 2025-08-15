¡No te pierdas ninguna de las actividades que la Experiencia Gundam trae para ti!

Este fin de semana podremos disfrutar de la Gundam Summit 2025 y con ella vienen diversas actividades que tanto chicos y grandes podrán disfrutar de manera totalmente gratuita.

Durante los próximos 15, 16 y 17 de agosto los fans de Mobile Suit Gundam podrán disfrutar de una exhibición inmersiva que te atrapará desde el primer pie que pongas dentro.

¿Por qué ir a la Experiencia Gundam?

El recorrido comienza con una ambientación que juega con las luces y colores que apoyadas del sonido te llevarán a una colonia espacial.

En las instalaciones podrás observar visuales de Mobile Suits y escenas clásicas del universo Gundam, además de proyecciones interactivas y sí, un mecha a tamaño escala del RX-78-2 Gundam.

Con varias plataformas que muestran diversas figuras que puedes comprar y otras más solo ver, donde se puede apreciar de manera detallada la calidad con la que Bandai Namco ha realizado este increíble trabajo.

Ahí mismo se ofrecerán paneles, conferencias y proyectarán algunos cortos de la década de los 80’s que nunca fueron emitidos en televisión, además de que podrás llevarte alguna sorpresa… (Como un regalo quizás, solo mantente atento a las dinámicas).

Las paredes se adornan de proyecciones que te hacen sentir fuera de este planeta y sí… Sólo es el primer nivel.

Una vez subiendo, podrás encontrar de frente un espacio donde podrás tomarte la calma de armar tu propio mecha, pues sabemos que es un ritual que lleva su propio tiempo y espacio.

En este segundo nivel también habrá mercancía que podrás adquirir, como diversas líneas de figuras e incluso ropa, con la que lucirás como todo un piloto de mechas.

Bandai trae de vuelta el furor de los Tamagotchi’s

Junto, se encuentra la aclamada sección de Tamagotchi, donde estarán a la venta diversas líneas de este divertido juego virtual que está por cumplir tres décadas.

Además de estar rodeado de estos juegos, también encontrarás espacios para tomarte fotos e incluso el “Tamagotchi Lab”, donde podrás jugarlo como si fuera una máquina arcade.

¿Máquinas Gashapon? ¡Toma todas mis monedas!

Para terminar, esta increíble experiencia, cerca de la salida, está la increíble (pero adictiva) sala del Gashapon, sí esas máquinitas que reciben monedas y te dan artículos de tus personajes favoritos.

Dentro de los cuales hay figuras de Dragon Ball, Gundam Summit, Tamagotchi, Harry Potter, Pokémon, Godzilla y ¡Muchos más!

¿Cómo llegar al Foro Allende?

El Foro Allende está ubicado en Pasaje Allende #5, a unos cuantos pasos del Zócalo/Tenochtitlan. Es un muy céntrico, donde puedes llegar por Metro Allende de la Línea 2 del Metro o por Bellas Artes de la 8.

Recuerda que la Experiencia Gundam estará únicamente este fin de semana en un horario de 10:00 AM a 7:00 PM y el acceso es gratuito.