¿Fan de Tamagotchi? Esta exhibición inmersiva trae este universo de mascotas virtuales a la CDMX

Como sabrás, nuestros amigos de Bandai México traerán de manera gratuita la gran experiencia inmersiva de Gundam Summit 2025… ¡Pero también viene acompañado del mundo de Tamagotchi! En lo que promete ser un evento ÚNICO.

Durante los próximos 15, 16 y 17 de agosto podrás disfrutar en familia de uno de los universos que más cariño le tenemos como es el de Tamagotchi, quien también tendrá su función inmersiva.

¿Qué podrás hacer durante esta experiencia inmersiva?

Agárrate, porque durante este fin de semana podrás comprar diferentes tipos de Tamagotchi’s tales como el Clásico, el 1ra Generación, 2dra Generación y el Connection que destaca por ser uno de los más modernos, el cuál ha presentado diferentes modos de jugabilidad.

Pero eso no es todo, también podrás hacerte de la colaboración que tienen con Star Wars, donde el temible Darth Vader es la “mascota virtual”.

Como si fuera poco, también habrá venta de artículos como peluches y figuras coleccionables, que no es por presumir pero ¡Queremos todas!

Ya que Bandai nos anda consintiendo, también nos trajo el “Tamagotchi Lab”, el cuál forma de la división de Paradise que es compatible con el Tamagotchi Connection, donde podrás jugar de manera gratuita.

Nunca es suficiente

Para terminar, esta increíble experiencia, te invitamos a la zona del Gashapon, sí esas máquinitas que reciben monedas y te dan artículos de tus programas favoritos.

Dentro de los cuales hay figuras de Dragon Ball, Gundam Summit, Tamagotchi, Harry Potter, Pokémon, Godzilla y ¡Muchos más!

¿Cómo llegar al Foro Allende?

El Foro Allende está ubicado en Pasaje Allende #5, a unos cuantos pasos del Zócalo/Tenochtitlan. Es un muy céntrico, donde puedes llegar por Metro Allende de la Línea 2 del Metro o por Bellas Artes de la 8.

Recuerda que la Experiencia Gundam estará únicamente este fin de semana en un horario de 10:00 AM a 7:00 PM y el acceso es gratuito.

