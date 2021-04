FOTOS | ¿Por qué Jennifer Love-Hewitt se alejó de la actuación?

Jennifer Love-Hewitt pintaba para tener una gran carrera en el cine y la televisión, pero decidió alejarse de los reflectores en su momento más importante.

Durante la década de los 90 el cine en Hollywood catapultó a la fama a varios jóvenes actores, quienes años más tarde se convirtieron en importantes figuras de la industria, una de ellas fue Jennifer Love-Hewitt, pero en su caso la situación fue un poco diferente.

Luego de ser una chica Disney Chanel, Love, como sus amigos le dicen, se convirtió en el icono de una generación, llamada incluso la reina del grito gracias a su actuación en los clásicos del género de horror como “Sé lo que hicieron el verano pasado” y “Todavía sé lo que hicieron el verano pasado”, pero el éxito de estas al parecer no fue suficiente, pues también era conocida como la reina de las series canceladas.

La actriz obtuvo el rol estelar de series como “Shaky Ground”, “The Byrds of Paradise” o “McKenna”, las cuales no tuvieron los niveles de audiencia deseados y en sus primeras temporadas fueron canceladas.

Sin embargo, aún había una luz para Jenn, pues en 1995 se integró a la serie familiar “Party of Five” con su papel de Sarah Reeves, la novia de Bailey, interpretado por Scott Wolff, uno de los protagonistas. Su personaje tomo tanta relevancia que en la temporada 4 salió para hacer su propio spin-off “Time of Your Life”, desafortunadamente no gustó a la audiencia y oootra vez fue cancelada.

Además de parecer estar “salada”, Love Hewitt era tachada de conflictiva y con actitudes de diva, y aunque no se dio por vencida con su carrera y trabajo en cintas como “Heartbreakers” con Sigourney Weaver o “El Esmoquin” a lado de Jackie Chan, esto no sirvió para aumentar su fama. Incluso protagonizó las dos entregas del live-action de Garfiel, pero tampoco tuvieron el éxito que se esperaba.

Todo indicaba que el cine le había cerrado las puertas a la actriz, dándole hasta un par de nominaciones a los Razzie Awards como una de las peores.

Pero aún no todo estaba dicho, pues en 2005 la suerte le sonrío con el drama sobrenatural “Almas Perdidas” que tuvo 5 temporadas y varias nominaciones, relanzando su carrera por todo lo alto.

Tras el éxito, Jennifer Love-Hewitt se casó y tuvo dos embarazos seguidos, por lo que en diversas ocasiones ha declarado que esta fue la razón por la que se alejó de la actuación, pues quería darse la oportunidad de ser madre de tiempo completo.

Y aunque años más tarde para ella vinieron proyectos como “The Client List”, “Mentes criminales” y un papel importante en “9-1-1”, producida por Ryan Murphy, Jennifer ya no busca ser la gran estrella que fue décadas atrás.

Love-Hewitt ha confesado que sufre cada vez que tiene que ir al set y dejar sus hijos en casa con su esposo, pues es menos el tiempo que convive con ellos, pero por otro lado, disfruta de hacer lo que ama, pese a que la misma industria la relegó a papeles secundarios.

