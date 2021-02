FOTOS | Impactante transformación de Damayanti Quintanar para convertirse en Yolanda Saldívar.

La actriz subió 18 kilos, y enfrentó crisis emocionales al recrear todo lo que vivió la enfermera que le arrebató la vida a Selena Quintanilla.

Para hacer su interpretación de Yolanda Saldívar en “El Secreto de Selena”, Damayanti Quintanar se sometió a un intenso proceso de transformación, en el que además de subir 18 kilos, enfrentó diversos estragos que afectaron a su salud.

Damayanti Quintanar es una maestra de la transformación física, y a lo largo de su carrera, no ha dejado de sorprender con el nivel de compromiso que tiene al realizar la construcción de sus personajes.

Tal fue el caso, cuando entrenó arduamente para darle vida a “La Pekas” en la serie biográfica de “El César”, no obstante, presentarse ante el mundo como Yolanda Saldívar, la asesina de Selena Quintanilla, ella enfrentó un drástico proceso que podría definirse como algo fuera de serie.

“Fueron cuatro meses para subir, o sea, cuatro meses de empacarle bien duro, me sentía fea, no me sentía bien, lloraba, me veía al espejo y me sentía súper incómoda, o sea, me sentía deprimida”, confesó la actriz mexicana.

Pero, no sólo eso, para ella fue duro enfrentar el rechazo social por la apariencia que llevó durante el tiempo que estuvo preparándose para “El Secreto de Selena”, y la situación fue escalando conforme se iba metiendo más y más en el personaje.

“Me empezaron a dar ataques de ansiedad, mucho miedo a la muerte, no poder dormir, me costó trabajo como volver a mi paz, y estar tranquila porque, tu mente, tu mente sabe que es ficción, pero tu cuerpo no sabe que es ficción, tu cuerpo lo vive como si lo hubieras hecho, viví interpretando a Yolanda, mucha energía de muerte, de rechazo, de culpa, de estrés, de miedo”, dijo sobre algunos de los retos que enfrentó al convertirse en la enfermera que le arrebató la vida a la reina del Tex Mex.

¿Qué piensa Damayanti Quintanar sobre Yolanda Saldívar?

Al ser un personaje tan odiado por tanta gente, a Damayanti sólo le quedó apegarse a encontrar el lado humano de quien fuera señalada como responsable de la muerte de Selena, pero, nada la preparó para todos los efectos que tendría a nivel mental y físico.

“A mí me pasaba algo muy peculiar con Yolanda, cuando yo llegaba al set, y me la ponía a ella encima, o sea, la ropa, la caracterización, el peinado, me sentía inmensamente triste, y yo sentía que ella se sentía así”, reconoció Damayanti.

Aunque no tuvo la oportunidad de conocer personalmente a Yolanda Saldívar, Quintanar reconoció que le hubiera gustado hablar con ella para saber más sobre la vida de la presidenta del club de fans de Selena, antes de llegar a la vida de la reina del Tex-Mex.

“Me hubiera encantado conocerla, yo tenía ganas de conocer a esta mujer, tenía muchas ganas de preguntarle quién era ella antes de conocer a Selena, me interesaba saber cuáles eran sus sueños, sus metas. La producción me dijo justo que no la podía buscar, que era mejor así”, aseguró.

Cree que lo que ocurrió con Yolanda fue “un momento de desconexión” el que enfrentó al detonar el arma que le arrancó la vida a Selena.

