The Good Doctor: 3 errores que solo notaron los expertos médicos.

The Good Doctor es una de las series favoritas de los televidentes, quienes se adentraron al mundo de la medicina y otros secretos de los hospitales.

La serie, estrenada el 25 de septiembre de 2017, obtuvo rotundo éxito entre millones de televidentes, quienes siguieron de cerca las locuras de Freddie Highmore y su papel de Shaun Murphy.

Y es que, las series de médicos, son una tendencia en la actualidad, basta con ver el éxito de Grey´s Anatomy y sus 17 temporadas.

También tenemos New Amsterdam, que retrata la vida del doctor Max Goodwin rompiendo las reglas de un nosocomio antiguo de Estados Unidos.

Las series de médicos son un completo hit y los guionistas se preparan junto a especialistas para llevar historias más realistas a la pantalla chica.

Y aunque hay todo un equipo de directores, productores, guionistas, actores, vestuaristas y hasta maquillistas detrás de un capítulo, siempre hay algunos errores.

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Te contamos los tres errores en The Good Doctor que solo los médicos notaron

Y aunque el mundo de los médicos es un éxito en las series, en Youtube pasa lo mismo. Es en la plataforma de videos, donde cientos de doctores comparten sus experiencias en el ámbito profesional.

Tal es el caso del Doctor Vic, quien cuenta con 2 millones de suscriptores en su canal de Youtube. Además, el creador de contenido tiene un clip titulado Doctor Reacciona a The Good Doctor, donde se analizan los errores de la aclamada serie lanzada en el 2017.

Doctor Vic encontró tres errores recurrentes que explicó al público gracias a su experiencia en el ámbito de la medicina.

Tiempos que no empatan con la realidad

Shaun Murphy protagoniza una escena donde salva la vida de un joven en el corredor de un tren. Aunque el actor cura al accidentado con las medidas sanitarias adecuadas, sus reacciones son más rápidas de lo normal.

El joven accidentado no debe pasar a quirófano directamente

Después de que el hombre accidentado llega al hospital para ser tratado, los doctores se dirigen inmediatamente al quirófano. Doctor Vic considera que esto es incorrecto, pues primero se debe hacer un chequeo de todo el cuerpo y sus partes lesionadas. En esta escena falta el método ABCDE para inspeccionar la anatomía del paciente.

Falta de ética por parte de los médicos

Dr. Marcus Andrews protagonizó una de las escenas más polémicas de la serie, pues además de ser el director del hospital San José St. Bonaventure, también se convierte en miembro de la Jefatura de Cirugía. Doctor Vic asegura que tener los dos cargos es muy pesado, además de ser poco ético.

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