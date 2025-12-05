deportes
Dirigió a Chivas, fracasó al no poder clasificar al Mundial 2026 y hoy recibe una noticia inesperada de la selección

Este exentrenador de Guadalajara buscará disputar la Copa del Mundo de 2030 con un país europeo

De dirigir a Chivas a luchar por disputar el Mundial 2030
Instagram @veljko_paunovic
Marco Espósito | DR
Mundial México 2026
Tras quedar tercero en el grupo K de las Eliminatorias europeas con Serbia y no lograr meterse en el Repechaje UEFA , Veljko Paunović, exentrenador de Chivas, quedó definitivamente sin chances de disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026. Pese a que esto podría parecer un duro golpe para su proyecto, la federación hizo un llamativo anuncio al respecto.

Paunović, técnico serbio con pasado en Guadalajara y Tigres, asumió en el seleccionado de su país con el objetivo de luchar por un lugar en el Mundial a pocas fechas del final de las Eliminatorias. Desafortunadamente, no logró reconducir la situación a tiempo y acabó por detrás de Inglaterra y Albania.

Si bien este tipo de situaciones suele provocar que la continuidad de un entrenador se ponga en duda, esto no ocurrirá con Paunović y su cuerpo técnico, dado que Serbia decidió prolongar su contrato... ¡hasta 2030!

ex Chivas Veljko Paunović en Serbia
Instagram @fudbalskisavezsrbije

"¡Llegó el día que todo el país estaba esperando!", informó la federación y agregó: "Veljko Paunovic firmó un contrato con la Asociación de Fútbol de Serbia hasta el año 2030". De esta forma, el seleccionado depositó todas sus esperanzas en el DT con pasado en Chivas para disputar la Copa del Mundo dentro de cinco años.

El proyecto de Veljko Paunović en Serbia

Además de anunciar la renovación de Paunović hasta 2030, Serbia también informó en qué se basará el proyecto a largo plazo del extécnico de las Chivas. "El seleccionador ha establecido prioridades claras", expresó en el comunicado emitido este jueves.

Según la propia federación serbia, las ideas del DT para jugar el Mundial 2030 se basarán principalmente en:

  • Estabilidad y continuidad en el trabajo de la selección nacional
  • Aumento de la competencia dentro del personal de juego
  • Una clara estructura organizacional en el servicio profesional
  • Un sistema de juego construido que no dependa de un jugador, sino del grupo
  • Código de conducta

Los números de Paunović en Chivas y Tigres

En su paso por la Liga BBVA MX, Veljko Paunović estuvo al frente de Chivas y de Tigres. En el Rebaño Sagrado cosechó 21 triunfos, 8 empates y 15 derrotas en 44 encuentros; mientras que con los Felinos registró 20 victorias, 6 igualdades y 10 caídas en 36 partidos.

Curiosidades del deporte
Serbia
