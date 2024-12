¿Se va Guardiola? Entrenador y jugadores buscan soluciones

El Manchester City atraviesa su peor momento en los últimos años y tanto Pep Guardiola como Erling Haaland han salido al paso para analizar la situación. Tras la derrota ante el Aston Villa, ambas figuras del equipo ‘citizen’ han expresado su confianza en encontrar una solución a la crisis.

Pep Guardiola culpa a las lesiones de la crisis

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, insistió en que la clave para mejorar los resultados es recuperar a los jugadores lesionados. “Puede que vengan resultados mejores y puede que no. Depende de nosotros. La solución es que vuelvan los jugadores. Ahora solo tenemos un central sano y eso lo hace mucho más difícil. Lo volveremos a intentar en el próximo partido y no podemos pensar mucho más allá de eso”, comentó Guardiola.



Cuando se le preguntó si había razones más allá de las lesiones para el mal momento del equipo, el técnico español reconoció que existen múltiples factores: “Nos marcan goles que antes no nos metían y no metemos goles que antes sí. El futbol no es solo una razón. Hay muchos factores. El Aston Villa es un equipo que lo está haciendo bien en la Champions y en la Premier. Este no es un estadio fácil al que venir. La temporada pasada ganamos la Premier, pero perdimos aquí. Tenemos que ser positivos y confío mucho en estos chicos. Tenemos que encontrar una manera, paso a paso y más pronto o más tarde estaremos de vuelta”.

Haaland y la confianza en Pep Guardiola

El delantero noruego, Erling Haaland, también habló sobre la situación del equipo y su confianza en Guardiola. Haaland, quien no ha marcado en los últimos tres partidos, afirmó que los jugadores aún creen en su entrenador. “Tenemos que seguir. Lo primero que tengo que hacer es mirarme a mí mismo. No estoy haciendo las cosas lo suficientemente bien. No estoy marcando las ocasiones que tengo. Tengo que hacerlo mejor”, admitió Haaland en una entrevista con TNT Sports.



A pesar de la difícil situación, Haaland destacó la importancia de mantener una actitud positiva: “Nuestros niveles de confianza no son los mejores y sabemos lo importante que es. Tenemos que seguir y ser positivos, aunque ahora mismo sea difícil”.

Sobre Guardiola, Haaland fue claro: “Nunca vamos a olvidar que es un técnico que ha ganado seis Premier League en siete años. Encontrará soluciones. Es lo que ha hecho cada año. Aún creemos en él. Tenemos que trabajar más que nunca”.