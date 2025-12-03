Detienen a 19 personas durante concierto de Dua Lipa en la CDMX, ¿por qué los arrestaron?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México ejecutó un dispositivo de seguridad que resultó en la detención de un total de 19 personas en las inmediaciones del Estadio GNP. Los arrestos tuvieron lugar durante el primer concierto que la cantante Dua Lipa ofreció en la capital del país.

El personal de la SSC mantuvo el despliegue operativo hasta el término de las actividades y el desfogue total de los asistentes. Los efectivos de tránsito también contribuyeron agilizando la vialidad en las principales avenidas aledañas al recinto para evitar congestionamientos.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | #Reventa | Policías de la #SSC detuvieron a un hombre por posible robo, a 15 personas por probablemente propiciar la reventa de boletos y tres por apartar lugares, durante el concierto @DUALIPA Radical Optimism Tour, realizado en el @EstadioGNP, en la… pic.twitter.com/di19ff9OPN — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 2, 2025

Por esto fueron arrestados en show de Dua Lipa

Los oficiales arrestaron a las 19 personas por tres delitos o faltas administrativas diferentes.



Reventa de Boletos: La policía detuvo a 15 personas (cinco hombres y diez mujeres), entre ellas una menor de edad y tres sujetos con antecedentes por la misma falta. Ellos ofrecían entradas a precios superiores a los autorizados.

Apartar Lugares: Arrestaron a tres personas por infringir el Artículo 28, Fracción II de la Ley de Cultura Cívica

Robo a un Asistente: Capturaron a un hombre de 32 años señalado como responsable de despojar de sus pertenencias a un asistente al evento.

Los tres conciertos de Dua Lipa en la CDMX provocarán afectaciones viales en distintas zonas de la capital del país.



Te decimos las rutas que puedes tomar ⤵️https://t.co/7sDLRXQdOk pic.twitter.com/Fs3uTMTGs7 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 2, 2025

Cómo sucedieron las detenciones

Las detenciones se llevaron a cabo durante los recorridos de vigilancia que los oficiales realizaron en la colonia Granjas México, Iztacalco. Los policías detectaron primero a los revendedores, quienes ofrecían los boletos ilegalmente. Los 15 responsables fueron puestos a disposición del Juez Cívico.

En un operativo adicional, los uniformados detuvieron a las tres personas que apartaban lugares en la vía pública y también las remitieron ante el Juez Cívico.

Finalmente, las autoridades detuvieron al hombre de 32 años por robo. Tras realizarle una revisión de rutina, le aseguraron una cartera que la víctima reconoció como suya. A este sujeto lo trasladaron ante el Agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

¡Se acabó el misterio!



Dua Lipa interpreta el cover de "Bésame Mucho" durante su primer concierto en la #CDMX, como parte de su gira Radical Optimism Tour.



Esta canción, de la autoría de Consuelo Velázquez, es considerada una de las más grabadas en la historia.



Además,… pic.twitter.com/SkfWIjl6Qi — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 2, 2025

Conciertos de Dua Lipa en CDMX

El evento forma parte de la gira "Dua Lipa Radical Optimism Tour". La cantante británica realizó su primer concierto el 1 de diciembre en la CDMX.

Dua Lipa tiene programadas dos presentaciones más en la capital: el 2 y 5 de diciembre. Las autoridades mantendrán los dispositivos de seguridad y vialidad en las inmediaciones del recinto para garantizar la seguridad y el flujo de los asistentes a los próximos shows.