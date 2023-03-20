Se cumplen 20 años de la invasión de Estados Unidos a Iraq

Se cumplen 20 años de la entrada de las tropas de Estados Unidos y sus aliados en Iraq, donde acabaron con la dictadura de Saddam Hussein y abrieron una brecha de inseguridad y caos en Oriente Medio que perdura en nuestros días.

George W. Bush justificó la invasión sin aval de la ONU

Hace 20 años, Estados Unidos lanzó la invasión de Iraq. El entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, justificó la invasión, que no contaba con el aval de la ONU, para destruir las supuestas armas de destrucción masiva de Saddam Hussein y para liberar al país de un dictador sangriento como primer paso para democratizar Oriente Medio.

Acusaciones sobre presunta posesión de armas químicas

Con unas acusaciones falsas sobre la presunta posesión por el régimen de Saddam Hussein de armas de destrucción masiva (se apuntaba a todo un arsenal de armas químicas), empezaron a entrar en Iraq el 20 de marzo de 2003 los 300,000 soldados de la coalición internacional liderada por Estados Unidos con Gran Bretaña como su mano derecha y con países como España cerrando filas entusiasmados por esta desusada cruzada.

La ocupación de Estados Unidos duró más de ocho años

La victoria fue rápida y las grandes operaciones bélicas tardaron poco menos de un mes en sentenciar el destino del régimen iraquí. La ocupación, sin embargo, duró más de ocho años y cambió totalmente el escenario de Oriente Medio, dando una preeminencia a las monarquías árabes del Golfo Pérsico, aliadas en su mayor parte de Estados Unidos, que les dejó manos libres en conflictos como el de Yemen.

Pero la historia de las armas era falsa; Iraq no se ha convertido en una democracia estable; y en la región se creó el caldo de cultivo para el yihadismo mientras Irán ha extendido su influencia.

La invasión de Estados Unidos a Iraq dejó un país dividido

La guerra que hace veinte años desató Estados Unidos en Iraq no terminó en 2011 con la retirada "oficial" estadounidense de ese país árabe. La invasión, acometida sin el permiso de la ONU, dejó un país dividido, destruyó su infraestructura económica y, en lugar de promover la democracia, sentó las bases de un Estado fallido, promovió la tribalización y dejó un caldo de cultivo perfecto para el islamismo radical.

La invasion de Estados Unidos a otros países

Iraq fue otro de los fracasos de la agresiva política exterior estadounidense, manifestada antes en Vietnam, Camboya, Somalia, Serbia, Afganistán y Libia, por citar solo un puñado de ejemplos en los que la guerra fue la consecuencia de la diplomacia del caos.

La invasión de Iraq respondía sobre todo a los intereses geopolíticos y económicos de Estados Unidos, Gran Bretaña y algunos de esos aliados en Oriente Medio.

Si ya el presidente estadounidense George Bush acometió la liberación del Kuwait invadido por Iraq con la épica operación Tormenta del Desierto entre agosto de 1990 y febrero de 1991, su hijo George W. Bush, quiso terminar lo que su padre había dejado incompleto (la decapitación del régimen iraquí).

Los ataques terroristas del 11 de septiembre

Bush junior ya había puesto en marcha la "guerra contra el terror" que, tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en territorio estadounidense, llevó la ira militar de Washington a Afganistán, Iraq, Siria, Libia y Yemen, con más de un millón de muertos, en su mayoría civiles en el recuento de víctimas.

Incluso el uso por Estados Unidos de mercenarios en la invasión y ocupación de Irak, los Blackwater, por ejemplo, ha sido replicado por Rusia en Ucrania con el Grupo Wagner.

Cientos de miles de muertos y de heridos

Es difícil cuantificar las pérdidas humanas y materiales. El Pentágono reconoce 4,505 bajas hasta la retirada de sus tropas en 2011, a las que hay que sumar otras 4,000 de distintas nacionalidades, según otras fuentes.

La web Iraq Body Count ha registrado 210,090 civiles muertos hasta febrero de 2023. Si se añaden los combatientes, el número de muertos hasta 2022 superaba los 288,000.

El proyecto The Cost of War de la Universidad de Brown, de Estados Unidos, eleva la cifra de víctimas civiles hasta las 275,000 como mínimo solo hasta octubre de 2019. Y la multiplica varias veces si se suman las muertes indirectas, por la situación sanitaria y alimentaria.

La ONU y el Banco Mundial estimaron que la reconstrucción requeriría inicialmente 36,000 millones de dólares. En 2018, tras la guerra, el Banco Mundial pedía más de 82,000 millones de euros para reconstruir de nuevo.

Solo para Estados Unidos, el costo conjunto de las guerras en Iraq y Siria supera los dos billones de dólares.

A pesar de todo el dinero invertido, muchos hogares siguen sin acceso a agua potable, suministro energético estable o viviendas adecuadas, según la ONU.