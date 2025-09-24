¡Caen 38 creyentes! Se preparaban para el fin del mundo con ‘armas’ y equipo táctico en Michoacán

Un operativo coordinado entre la Guardia Civil, fuerzas federales y la Fiscalía de Michoacán detuvo a 38 creyentes que, según aseguraron, se estaban preparando para el apocalipsis. La tarde del martes, vecinos alertaron a las autoridades al detectar a un grupo uniformado con actitud militar, armas largas y equipo táctico en un camino rural cercano a los límites con Jalisco.

Sorprenden a creyentes entrenando con ‘armas’ para el fin del mundo

Al llegar los elementos de seguridad al campamento en Vista Hermosa, los hombres, vestidos de negro y organizados en formación, declararon que eran integrantes de ‘Jahzerl’, la guardia secreta de la organización religiosa ‘La Luz del Mundo', y que entrenaban para defender a sus líderes, templos y eventos masivos durante un supuesto juicio final.

La tensión entre residentes y autoridades se mantuvo mientras los sujetos mostraban armas de utilería, radios, binoculares, cascos balísticos de aire y hasta simuladores de explosivos.

El despliegue policial permitió asegurar no solo réplicas de rifles y pistolas, sino también una pistola real, que fue entregada a las autoridades para su peritaje.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MADRE E HIJA ASESINADAS EN ATAQUE ARMADO EN URUAPAN, MICHOACÁN

En Vista Hermosa, agentes de la #GuardiaCivil, #EjércitoMexicano, @GN_MEXICO_, @FiscaliaMich y Policía Municipal, detuvieron a 38 personas -una de nacionalidad norteamericana-, en portación de una pistola, 19 réplicas de armas de fuego, armas blancas, equipo táctico, entre otros. pic.twitter.com/Bbd1zDbKKH — SSP MICHOACÁN (@SSeguridad_Mich) September 24, 2025

Durante el aseguramiento, los integrantes permanecieron organizados frente a las patrullas, como si formaran parte de un desfile táctico religioso, mientras explicaban que su objetivo era proteger la fe y mantener la seguridad de sus congregaciones.

Sin embargo, al no poder acreditar permisos para el campamento ni justificar la procedencia del equipo, las autoridades procedieron a la detención de los 38 hombres, entre ellos un ciudadano estadounidense. Todos fueron trasladados a instalaciones oficiales, donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas.

Vecinos de Vista Hermosa destacaron la sorpresa y alarma que causó la presencia del grupo, que a simple vista parecía un entrenamiento de sicarios. La Fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar responsabilidades y descartar riesgos mayores.

El operativo concluyó sin incidentes mayores, pero el campamento y el equipo asegurado seguirán bajo custodia mientras las autoridades revisan los antecedentes de los detenidos y la legalidad de sus actividades.