Denuncia secuestro de familiares en Culiacán y transmite persecución en su contra por policías presuntamente coludidos
Jorge ‘N’ denuncia secuestro de familiares en Culiacán y transmite persecución en su contra por policías que señala de coludidos con crimen organizado.
Un presunto secuestro en Culiacán, Sinaloa, encendió la alerta la tarde del lunes 22 de septiembre, cuando Jorge ‘N’ denunció a través de un en vivo en TikTok que su hermano y su cuñada habían sido ‘levantados’ por un grupo de criminales armados.
Transmite operativo tras denunciar secuestro de familiares: ¿Agentes coludidos?
La transmisión comenzó alrededor de las 18:00 horas desde su domicilio en la privada Santa Sofía, colonia Bugambilias, y rápidamente atrajo a miles de espectadores que comentaban y preguntaban sobre la presencia de elementos de la Policía Estatal Preventiva, custodiando y rodeando su vivienda.
Jorge explicó que tras el ‘levantón’ de sus familiares, agentes estatales llegaron a su domicilio, y por temor a que estuvieran coludidos con los presuntos secuestradores, se resguardaron en una habitación ‘blindada’ junto a su hijo y una trabajadora doméstica.
En una segunda transmisión que llegó a más de 11 mil personas conectadas, solicitaban la presencia de la Marina para entregarse de manera segura, acusando a los policías presentes de posible participación en la privación ilegal de la libertad de su hermano y cuñada.
🚨 Tensión en #Culiacán: hombre se atrinchera y transmite en vivo— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 24, 2025
Jorge "N" denunció en redes sociales que su hermano y cuñada fueron secuestrados por un grupo armado. Atrincherado en su casa, pidió negociar con autoridades para liberar a sus sobrinos y a su hijo.
Policía… pic.twitter.com/4dfGUki9S9
Minutos después de la denuncia, cámaras de vecinos documentaron la llegada de más agentes estatales y federales cerca de las 18:30 horas. Algunos residentes reportaron el uso de fuerza excesiva y cortes de energía eléctrica mientras se blindaba la zona.
Durante horas, Jorge pidió que liberaran a sus sobrinos, que se encontraban en otro domicilio, así como a su hijo, mientras negociaba con las autoridades.
El operativo se extendió hasta la madrugada del martes 23 de septiembre, cuando Jorge ‘N’ y otro sujeto, Kenny ‘N’, se entregaron voluntariamente a las autoridades.
Los menores y la trabajadora doméstica fueron liberados tras rendir su declaración. Ambos adultos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.
La Secretaría de Seguridad de Sinaloa, a través de su vocera Verona Hernández, confirmó la detención de los dos adultos y señaló que los recorridos preventivos y el blindaje del inmueble se realizaron bajo protocolos de seguridad para evitar riesgos a la población.
Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha recibido una denuncia formal sobre el presunto secuestro, y el conjunto residencial permanece despejado.