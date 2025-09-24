Denuncia secuestro de familiares en Culiacán y transmite persecución en su contra por policías presuntamente coludidos.

Un presunto secuestro en Culiacán, Sinaloa, encendió la alerta la tarde del lunes 22 de septiembre, cuando Jorge ‘N’ denunció a través de un en vivo en TikTok que su hermano y su cuñada habían sido ‘levantados’ por un grupo de criminales armados.

Transmite operativo tras denunciar secuestro de familiares: ¿Agentes coludidos?

La transmisión comenzó alrededor de las 18:00 horas desde su domicilio en la privada Santa Sofía, colonia Bugambilias, y rápidamente atrajo a miles de espectadores que comentaban y preguntaban sobre la presencia de elementos de la Policía Estatal Preventiva, custodiando y rodeando su vivienda.

Jorge explicó que tras el ‘levantón’ de sus familiares, agentes estatales llegaron a su domicilio, y por temor a que estuvieran coludidos con los presuntos secuestradores, se resguardaron en una habitación ‘blindada’ junto a su hijo y una trabajadora doméstica.

En una segunda transmisión que llegó a más de 11 mil personas conectadas, solicitaban la presencia de la Marina para entregarse de manera segura, acusando a los policías presentes de posible participación en la privación ilegal de la libertad de su hermano y cuñada.

Minutos después de la denuncia, cámaras de vecinos documentaron la llegada de más agentes estatales y federales cerca de las 18:30 horas. Algunos residentes reportaron el uso de fuerza excesiva y cortes de energía eléctrica mientras se blindaba la zona.

Durante horas, Jorge pidió que liberaran a sus sobrinos, que se encontraban en otro domicilio, así como a su hijo, mientras negociaba con las autoridades.

El operativo se extendió hasta la madrugada del martes 23 de septiembre, cuando Jorge ‘N’ y otro sujeto, Kenny ‘N’, se entregaron voluntariamente a las autoridades.

Los menores y la trabajadora doméstica fueron liberados tras rendir su declaración. Ambos adultos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.

La Secretaría de Seguridad de Sinaloa, a través de su vocera Verona Hernández, confirmó la detención de los dos adultos y señaló que los recorridos preventivos y el blindaje del inmueble se realizaron bajo protocolos de seguridad para evitar riesgos a la población.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha recibido una denuncia formal sobre el presunto secuestro, y el conjunto residencial permanece despejado.