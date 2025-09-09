Hallan bebé abandonado en bolsa de basura en Amozoc, Puebla

Un recién nacido fue hallado sin vida dentro de bolsas de basura en el municipio de Amozoc, Puebla, durante la mañana de hoy, en un hallazgo que ha conmocionado a los vecinos de San Miguel Cuauhtenco. El bebé abandonado presentaba presuntas heridas por mordeduras de perros callejeros, lo que desató una intensa movilización de cuerpos de emergencia y policías para resguardar la zona y comenzar con las investigaciones.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (SSP), el reporte llegó a través del número de emergencias 911, por lo que rápidamente elementos policiales acudieron al hasta la privada Andrés Rojas Romero, esquina con la calle 2 Norte, y confirmaron la presencia del neonato, quien, a pesar del inmediato operativo, ya no ocontaba con signos vitales.

¿Cómo ocurrió el triste hallazgo?

Los primeros en descubrir la terrible escena fueron vecinos de la zona, quienes notaron que una jauría de perros forcejeaba con una bolsa negra en plena calle. Al acercarse, confirmaron que dentro se encontraba un bebé, lo que los llevó a ahuyentar a los animales y pedir ayuda urgente a las autoridades.

La zona fue acordonada de inmediato y la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación para esclarecer quién abandonó al recién nacido en esas condiciones. Hasta el momento, no se tiene información sobre el paradero de los padres o familiares.

Autoridades de Puebla investigarán trágico hallazgo

En conferencia de prensa, durante su reunión con los integrantes de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, el gobernador del estado, Alejandro Armenta, compartió su postura sobre el terrible hallazgo y las acciones que tomarán.

“Tengo que ser muy cuidadoso, claro que cualquier acción que atenta contra la vida es lamentable, pero que las autoridades lo siguen, porque sino pudiera pensarse que yo estoy revictimizando a a alguien.

“Nosotros seguiremos haciendo llamados al amor, a la vida, del respeto a la vida a que, como personas, respetemos a los seres sintientes y la vida. Si hacemos eso con un ser querido, mucho mayor por lo que represento el sentido humano, así es que es lamentable, pero que las autoridades investiguen”, explicó el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta.