¡Indignación en UASLP! Alumnos de Derecho denuncian violación tumultuaria y desatan paro estudiantil

¡Están en paro! La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) atraviesa una crisis interna luego de que se hiciera pública la denuncia de una presunta violación dentro de la Facultad de Derecho. De acuerdo con los testimonios de estudiantes, una joven fue obligada a entrar a un baño por tres compañeros y un cuarto implicado externo, quienes la habrían agredido sexualmente.

Paros, bloqueos y protestas en San Luis Potosí por caso de agresión sexual

La indignación se desbordó desde tempranas horas de este martes 22 de octubre, cuando alumnos de diversas facultades, entre ellas Derecho y Psicología, iniciaron un paro indefinido de actividades.

Las protestas bloquearon puntos estratégicos de la capital potosina, como Madero y Uresti, Mariano Jiménez y Carranza, además de la lateral de la avenida Salvador Nava y Niño Artillero, donde la circulación se vio completamente detenida.

Los estudiantes exigen justicia para su compañera, la destitución de más autoridades universitarias y protocolos de atención más estrictos ante casos de violencia de género. Con pancartas y consignas, las jóvenes denunciaron el silencio institucional que, aseguran, ha imperado por años dentro de la universidad.

Autoridades investigan presunto caso de violación en Facultad de Derecho de la UASLP

Durante la mañana, el rector de la UASLP ofreció una conferencia de prensa en la que informó que el director de la Facultad de Derecho presentó su renuncia, la cual fue aceptada de inmediato. Asimismo, confirmó la expulsión de dos de los presuntos implicados, quienes continuarán su proceso ante las autoridades correspondientes.

El paro estudiantil continuará hasta que se garantice la seguridad de las alumnas y se brinde acompañamiento psicológico y legal a la víctima. Mientras tanto, los accesos a varias facultades permanecen bloqueados y las clases suspendidas indefinidamente.

Autoridades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y de seguridad estatal se mantienen investigando el presunto caso de violación ocurrido dentro de la Facultad de Derecho.