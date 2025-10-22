Filtran video del ataque al abogado David Cohen frente al Poder Judicial
Filtran el video del ataque al abogado David Cohen en las escaleras del Poder Judicial; el agresor lo esperaba para dispararle por la espalda y luego huir.
Filtran el video del ataque del abogado David Cohen, donde fue agredido en las escaleras del edificio del Poder Judicial en la Ciudad de México (CDMX) el pasado 13 de octubre.
Video del ataque contra David Cohen en CDMX
En las imágenes se observa que el agresor lo esperaba sentado en una de las jardineras, en cuanto ve la oportunidad se levanta y le dispara por la espalda.
El presunto responsable, quien porta un casco de motocicleta, corre para escapar del lugar, mientras que su cómplice intenta escapar, pero tropieza y en ese momento fue detenido.
Nuevo video en el que se observa cómo esperaban Donovan "N" y Héctor "N" la salida del abogado David Cohen en Ciudad Judicial de la CDMX
Lo asesinaron en un ataque directo. Ambos ya fueron detenidos.
Tras el atentado, la Fiscalía de CDMX dio a conocer que el abogado había fallecido después del ataque a balazos.
De acuerdo con los primeros reportes del personal médico, el abogado se encontraba en estado muy grave, por lo que fue intervenido quirúrgicamente en un hospital de la capital.
David Cohen era un abogado vinculado a investigaciones financieras, como las del caso de Guillermo “Billy” Álvarez, y la Cooperativa Cruz Azul.
Se registró una agresión con arma de fuego en las inmediaciones de los juzgados de Ciudad Judicial en la colonia Doctores de la CDMX
Vía @tritonazteca11 https://t.co/axwViHZ5gY pic.twitter.com/RThxn7j8ZP
Se ha mencionado que el abogado habría intervenido en asuntos jurídicos vinculados con Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, exdirector de la Cooperativa Cruz Azul, por acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Álvarez Cuevas permaneció prófugo durante varios años, luego de ser señalado por un presunto enriquecimiento ilícito que superaría los 114 millones de pesos; sin embargo, en enero de 2025 fue detenido y posteriormente vinculado a proceso con prisión.
Prisión preventiva contra Donovan “N”, presunto implicado en el asesinato del abogado
Un juez impuso la medida de prisión preventiva a Donovan “N”, señalado como presunto responsable del homicidio del abogado David Cohen.
Durante la audiencia inicial, la defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional para que se determine su posible vinculación a proceso. Será el próximo viernes cuando se defina su situación jurídica.
Otros de los detenidos se trata de Héctor “N”, de 18 años, quien fue aprehendido después del ataque, por un elemento de la de la Policía de Investigación.