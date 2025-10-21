Muere mujer en CDMX tras prenderle fuego a su casa; hay un detenido por feminicidio

La mujer que sufrió graves quemaduras tras un incendio en su casa en Ciudad de México (CDMX) el 16 de octubre pasado murió, pero las autoridades detuvieron a un presunto implicado, quien ahora es investigado por feminicidio.

Cinco días después, la Fiscalía General de Justicia confirmó el deceso de la mujer, así como la detención de un hombre llamado Hugo “N”, quien habría ayudado a las personas implicadas a escapar a bordo de un taxi, por lo que fue identificado como probable coautor del crimen.

Encarcelan a presunto implicado en feminicidio en CDMX

Hugo “N”, de 45 años, fue detenido por agentes de la Policía de Investigación (PDI) por su probable participación en el delito de feminicidio calificado y fue trasladado al Reclusorio Oriente, en Iztapalapa, donde quedó a disposición de un juez.

“La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aprehendió a Hugo “N”, de 45 años, por su probable participación en el delito de feminicidio calificado. Fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial competente”, informó este martes 21 de octubre de 2025.

Incendiaron casa con mujer adentro; víctima fue agredida

La investigación menciona que los hechos ocurrieron el 16 de octubre en la colonia Defensores de la República, alcaldía Gustavo A. Madero, cuando una mujer sufrió quemaduras graves tras un incendio provocado por dos personas que la agredieron en su domicilio.

Ese día la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que policías acudieron a la calle Norte 1, donde una casa fue incendiada y una mujer resultó lesionada con quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo, por lo que fue hospitalizada, pero hoy se informó que murió horas más tarde.

Responsables de incendio en casa en CDMX escaparon en un taxi

El día de los hechos, una persona contó a la policía que los probables responsables de provocar el incendio subieron a un taxi y se dirigieron a un hotel en la zona, motivo por el cual los policías interceptaron el vehículo y entrevistaron al conductor, quien posteriormente siguió su camino.

Además, los oficiales realizaron una entrevista en un hotel de la zona donde, de acuerdo con los primeros reportes, había dos personas más con quemaduras, mismas que no fueron localizadas.

El propietario del inmueble fue orientado a presentar su denuncia formal, mientras que de los hechos se dio parte al agente del Ministerio Público para las investigaciones del caso.

Detenido por feminicidio en CDMX habría ayudado al escape

Hugo “N” habría ayudado a las personas implicadas a escapar del lugar a bordo de un taxi, por lo que fue identificado como probable coautor del crimen.

Con base en los datos de prueba reunidos, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo la orden de aprehensión correspondiente, que fue ejecutada por agentes de la Policía de Investigación (PDI) cuatro días después de los hechos.

La mujer fue trasladada al Hospital General “Dr. Rubén Leñero”, ubicada en Calle Salvador Díaz Mirón 344, colonia Un Hogar Para Nosotros, alcaldía Miguel Hidalgo.

El dueño de la casa informó a los policías que escuchó un ruido y vio el fuego dentro del predio, en el cual le rentaba a unas personas.

