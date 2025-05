VIDEO: Abuchean a José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno de Tabasco

José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno de Tabasco, fue abucheado por varias personas. Este participó en una reunión para resolver el conflicto en el Instituto Tecnológico Superior de los Ríos en Blancán (ITSR). Al salir, los manifestantes lo insultaron, alumnos y padres de familia le recriminaron que las autoridades no los hayan invitado a la reunión. Mientras tanto, el funcionario se limitó a contestar “gracias”.

"¡Buitre, buitre, buitre! -Tu si lo hiciste con el pueblo cabr** - No. no, no, no... - Buitre, buitre, buitre, buitre, buitre, buitre, buitre”, expresó la gente.

Asimismo, en los videos que se vitalizaron en redes sociales se observa cómo, al retirarse del plantel, una persona le arrojó agua por la espalda mientras la multitud continuaba gritándole. López Obrador apenas se volteó y respondió con un gesto de mano y un escueto “gracias”, lo que fue interpretado como una actitud cínica por los asistentes.

Cabe recordar que el ITSR ha estado en paro desde principios de abril tras denuncias de estudiantes contra el exdirector Iván Arturo Pérez Martínez por corrupción, abuso de autoridad, nepotismo y acoso sexual, así como por las malas condiciones de la infraestructura educativa.

Durante la visita, López Obrador anunció el retiro de demandas penales contra personal académico y la reanudación del diálogo, invitando a los estudiantes a retomar clases. Sin embargo, la exclusión de los estudiantes de la reunión y la falta de soluciones concretas provocaron el rechazo de las personas que se encontraban presentes, ocasionando que le comenzaran a gritar.

Jornada violenta en Tabasco

Recientemente se ha presenciado una ola de violencia en el estado de Tabasco, pues tan solo en la última semana se registraron varios ataques; el miércoles 7 de mayo, al menos 10 personas fueron asesinadas, especialmente en Centro, lo que colocó al estado en el primer lugar de homicidios dolosos a nivel nacional.