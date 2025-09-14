Mano de niño queda atrapada en la máquina de tortillería y resulta con fracturas en Xochimilco

Un fuerte de emergencia se desplegó la tarde del domingo 14 de septiembre de 2025 en la alcaldía Xochimilco, Ciudad de México (CDMX), luego de que un niño de aproximadamente 11 años sufriera un grave accidente al quedar atrapada su mano en la máquina de una tortillería ubicada en la colonia San Luis Tlaxialtemalco, sobre Prolongación Floricultura.

¿Qué le paso al niño en la tortillería?

De acuerdo con los primeros reportes, el menor se encontraba en el establecimiento cuando su mano se atoró en la máquina de tortillas, lo que le provocó lesiones de consideración.

Al lugar llegaron elementos de la Patrulla MX-083-D5, así como diversas unidades médicas del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y personal de Protección Civil, quienes iniciaron las maniobras necesarias para liberar al menor de la máquina con apoyo de vulcanos.

*MENOR DE EDAD LESIONADO POR MAQUINARIA DE TORTILLERÍA*



*Fecha:* Domingo 14 de Septiembre de 2025

*Entidad:* Ciudad de México

*Alcaldía:* Xochimilco

*Domicilio:* Prolongación Floricultura

*No. Ext:* 23

*Entre Calles:* Cerrada Agustín Melgar

*Colonia:* San Luis… pic.twitter.com/TqYtl9bhtQ — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) September 14, 2025

Tras varios minutos de trabajo coordinado, el niño fue rescatado y atendido en el sitio por paramédicos, quienes confirmaron que presentaba fractura de radio y cúbito en la extremidad derecha, con mecanismo de lesión por aplastamiento.

Debido a la gravedad de la situación, los paramédicos determinaron su traslado a un hospital pediátrico especializado.

En primera instancia fue llevado a los hospitales pediátricos Legaria y Tacubaya; sin embargo, al no contar con los recursos necesarios para atender este tipo de emergencia, se activó el protocolo de traslado aéreo.

El helicóptero Cóndor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana arribó al Deportivo de Xochimilco, donde se realizó la entrega del paciente para su traslado inmediato al Hospital Pediátrico de Iztacalco, donde ya lo esperaba personal médico especializado para brindarle atención prioritaria.

Niña queda atrapada en la tubería de una alberca en Nuevo León

Una intensa movilización de cuerpos de rescate se registró la tarde del sábado en el municipio de Guadalupe, Nuevo León (NL), luego de que una niña de 4 años quedara atrapada en la tubería de una alberca dentro de un domicilio particular.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles 5 de Mayo y Guadalupe Oriente, en la colonia Guerra, lo que provocó la rápida reacción de Protección Civil y cuerpos de emergencia.

Al llegar al domicilio, los rescatistas iniciaron maniobras coordinadas que se extendieron por casi 50 minutos. Durante este tiempo, se emplearon herramientas de corte y técnicas especializadas para evitar riesgos adicionales mientras se trabajaba en la tubería.

De acuerdo con los paramédicos, la condición de la menor, era dolor e inflamación en la extremidad afectada.