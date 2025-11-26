¡Atención sur de la CDMX! Se activa alerta amarilla por bajas temperaturas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que fue activada la alerta amarilla por bajas temperaturas en la alcaldía Tlalpan, CDMX para la madrugada y la mañana de este miércoles 26 de noviembre de 2025.

La dependencia emitió la advertencia a través de sus canales oficiales, indicando que el periodo donde más afectará será de la 1:00 a las 8:00 horas. El termómetro marcará de 4 a 6 grados.

En el mapa compartido por la SGIRPC, Tlalpan aparece como la única demarcación en alerta amarilla, debido a las condiciones meteorológicas previstas.

Recomendaciones oficiales ante las bajas temperaturas

Protección Civil pidió a la población de esta demarcación tomar medidas preventivas para reducir riesgos a la salud, especialmente entre niños, personas adultas mayores y población vulnerable. Las recomendaciones incluyen:



Abrigarse adecuadamente y cubre nariz y boca.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Proteger a sus mascotas y evitar que duerman a la intemperie.

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C para fortalecer el sistema inmunológico.

Mantener una ventilación adecuada si hace uso de calentadores.

Utilizar cubrebocas y abrigo si realizas actividades al aire libre

Mantener hidratación

Protegerse del viento y del clima frío

En caso de emergencia, la SGIRPC recordó que se puede solicitar apoyo a los siguientes números:



911

55-5683-2222

¿Por qué bajará tanto la temperatura en CDMX?

El descenso térmico del miércoles 26 de noviembre está relacionado con corrientes de aire frío y condiciones anticiclónicas que favorecen noches despejadas y mañanas con temperaturas muy bajas en zonas altas del sur de la Ciudad de México.

La alcaldía Tlalpan, al contar con áreas boscosas y zonas de mayor altitud, suele ser una de las primeras demarcaciones en activar alertas por frío en cada temporada invernal.

Pronóstico del clima para los próximos días en CDMX

Los modelos meteorológicos indican que el ambiente frío podría mantenerse durante el resto de la semana, especialmente en las madrugadas. Las autoridades no descartan nuevas alertas en alcaldías del sur y poniente.

La SGIRPC pidió mantenerse pendiente de sus próximas actualizaciones y seguir las indicaciones de protección civil local.