El Popocatépetl se pone bravo: CDMX se prepara ante posible caída de ceniza

La actividad del volcán Popocatépetl volvió a intensificarse en las últimas horas, lo que generó la posible caída de ceniza volcánica en las alcaldías Tláhuac y Tlalpan durante las próximas seis horas, de acuerdo con reportes oficiales. Ante esta situación, autoridades hicieron un llamado a la población para aplicar medidas preventivas y mantenerse informada a través de canales oficiales.

Entre las recomendaciones principales en caso de caída de ceniza destacan:



Tapar los depósitos de agua para evitar contaminación.

Proteger nariz y boca para reducir irritación respiratoria.

Evitar realizar actividades al aire libre.

Mantener puertas y ventanas cerradas.

Colocar trapos húmedos en rendijas para impedir el ingreso de ceniza.

No dejar alimentos expuestos.

Cubrir coladeras para evitar taponamientos en el drenaje.

Las autoridades señalaron que seguir estas medidas minimiza riesgos a la salud y reduce daños en instalaciones domésticas.

#CENIZA || En caso de caída de #cenizavolcánica en tu demarcación atiende las siguientes recomendaciones:



➡️ Tapa los depósitos de agua para evitar su contaminación.

➡️ Protege nariz y boca porque puede irritar el sistema respiratorio.

— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 24, 2025

CNPC y Cenapred: únicas autoridades facultadas para emitir alertas

El Gobierno de México confirmó que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) es la única instancia autorizada para evaluar, monitorear y emitir alertas relacionadas con la actividad del volcán Popocatépetl. Este organismo trabaja de manera conjunta con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), responsable del análisis técnico y científico de los eventos volcánicos.

COMUNICADO URGENTE

A la opinión pública



— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) November 25, 2025

La CNPC lleva a cabo un seguimiento permanente 24/7, con el fin de proporcionar información confiable y oportuna a los gobiernos federal, estatales y municipales para la toma de decisiones. Por ello, el Gobierno hizo un llamado respetuoso pero firme a la ciudadanía a no difundir rumores o información no confirmada que pueda generar incertidumbre o alarma innecesaria.

Actividad del Popocatépetl en las últimas 24 horas

En el más reciente reporte, el Cenapred informó que el volcán registró:



19 exhalaciones

32 minutos de tremor

El Semáforo de Alerta Volcánica permanece en Amarillo Fase 2, lo cual indica actividad intermedia con posibilidad de expulsión de ceniza, fragmentos incandescentes y explosiones menores.

La #SSPC y el #Cenapred informan sobre la actividad del #Popocatépetl en las últimas 24 horas 🌋:

🔹 19 exhalaciones

🔹 32 minutos de tremor

🚦 Semáforo de alerta:

⚠ #AmarilloFase2

😷 Protege tus vías respiratorias de la ceniza

— Centro Nacional de Prevención de Desastres (@CenapredMexico) November 24, 2025

Las autoridades reiteran que no se debe intentar ascender al volcán, debido al riesgo constante de explosiones que pueden lanzar material incandescente a largas distancias. Asimismo, se debe respetar estrictamente el radio de exclusión de 12 kilómetros alrededor del cráter.

En caso de lluvias fuertes, se recomienda alejarse de barrancas, ya que la combinación de ceniza, agua y lodo puede generar flujos peligrosos conocidos como lahares.