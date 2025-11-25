¡Saquen las cobijas! Alerta por madrugada muy fría en estas alcaldías de CDMX
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la CDMX activó la Alerta Amarilla por frío intenso para la madrugada y la mañana del martes.
De acuerdo a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la CDMX, este lunes habrá un descenso drástico de temperaturas, lo que provocará un frío intenso en algunas partes de la ciudad.
El clima en el Valle de México durante la tarde de este lunes, prevalecerá como caluroso con cielo despejado y sin probabilidad de lluvia, aunque las condiciones de la noche serán diferentes.
Para la madrugada del martes, se espera un ambiente muy frío en el sur del Valle de México y temperaturas mínimas frescas en el resto de la ciudad.
Este lunes prevalecerá ambiente #caluroso después del mediodía, cielo despejado y sin #lluvia. La madrugada del martes estará de #fría a muy fría en el sur de la ciudad.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 24, 2025
Se recomienda estar atentos al Sistema de Alerta Temprana de la #SGIRPC.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/RBe6dh0FSK
Alertas por frío en la CDMX
El Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC activó la Alerta Amarilla por el pronóstico de temperaturas bajas.
La alcaldía más afectada será Tlalpan.
De acuerdo a las temperaturas esperadas, el termómetro podría descender a un rango de 4 a 6 °C durante las últimas horas del lunes 24 de noviembre y las primeras horas del martes 25 de noviembre.
Las autoridades piden a los habitantes de Tlalpan mantenerse atentos a los comunicados oficiales y tomar las precauciones necesarias.
Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del martes 25/11/2025 en la demarcación: @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/xtzo6CJMi3— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 24, 2025
Recomendaciones de vestimenta para el frío
Para protegerse de manera efectiva contra las bajas temperaturas, la SGIRPC recomienda vestirse en capas, un método que puede incrementar la temperatura corporal hasta en 3 °C por cada capa adicional.
- Capas Internas (1-2): Prendas ligeras para mantener el calor.
- Capas Medias (2-3): Ropa larga o abrigadora.
- Capa Exterior: Esencial para evitar el paso del viento y la lluvia.
- Accesorios: Usar gorro cálido, bufanda o pasamontañas, guantes, y zapatos calientes e impermeables.
🧥 Durante la temporada de #frío, protégete con más capas de ropa para mantenerte caliente. Cada capa adicional incrementa la temperatura corporal hasta en 3°C.#TrabajandoJuntos #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/yg5uMLexfd— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 24, 2025
Recomendaciones generales para el frío
Además de la vestimenta, la Secretaría de Riesgos emitió una lista de medidas de prevención para la salud y el entorno.
- Salud Personal: Abríguese adecuadamente y cúbrase nariz y boca para evitar la entrada de aire frío.
- Cambios de Temperatura: Evite los cambios bruscos de temperatura.
- Dieta: Consuma abundante agua, frutas y verduras ricas en Vitaminas A y C para fortalecer el sistema inmunológico.
- Mascotas: Resguarde a sus mascotas del frío; no las deje a la intemperie.
Se recomienda mantenerse informado en las páginas oficiales de las autoridades para estar al tanto de cualquier información que le pueda servir respecto a las alertas en clima.
El calvario llamado MP: Víctimas denuncian trato inhumano, regaños y sobornos para acceder a la justicia