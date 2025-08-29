ALERTA AMBER: Desaparecen dos hermanitos en Guanajuato: Lucero y Dominik, de 7 y 2 añitos

La tranquilidad de una familia y la comunidad de Salamanca, Guanajuato, se ha visto rota tras la misteriosa desaparición de dos pequeños hermanos. La Fiscalía General del Estado (FGEG) activó de manera urgente el protocolo Alerta Amber para localizar a Lucero Ramírez Sosa, de 7 años, y a su pequeño hermano Dominik, de tan solo 2 años. Ambos fueron vistos por última vez el pasado martes 26 de agosto de 2025, y desde entonces, su paradero es un completo misterio.

Las autoridades han catalogado el caso como de alta prioridad, ya que la ficha de búsqueda, con reporte FGEG-AAGTO-683/2025, indica que la integridad de los menores se encuentra en un riesgo inminente. Dada su corta edad, son extremadamente vulnerables y podrían ser víctimas de la comisión de algún delito.

Desaparecen dos niños en Salamanca, Guanajuato: Hermanitos Ramírez Sosa

Según la información oficial proporcionada por la Fiscalía, el rastro de los hermanos Ramírez Sosa se perdió el martes 26 de agosto. El dato más relevante hasta el momento es que ambos se encontraban en compañía de su madre cuando fueron vistos por última vez en el municipio de Salamanca. A partir de ese día, no se ha tenido contacto ni noticias de los niños ni de su progenitora, lo que ha elevado la preocupación de familiares y autoridades.

La investigación se centra en reconstruir las últimas horas en que fueron vistos y en determinar las circunstancias que rodean su desaparición. La falta de comunicación ha sido un factor clave para activar la Alerta Amber a nivel estatal, con la esperanza de que la difusión masiva de sus rostros pueda generar pistas cruciales para encontrarlos sanos y salvos.

Señales para identificarlos: ¿Cómo reconocer a los hermanos?

Para que la colaboración ciudadana sea efectiva, es vital conocer las características físicas de ambos menores. Aunque no se proporcionaron detalles sobre la vestimenta que llevaban, sus rasgos faciales y complexión son clave para una posible identificación.

Lucero Ramírez Sosa:

Es la hermana mayor, de 7 años .

. Tiene una estatura aproximada de 1.20 metros y un peso de 18 kg .

y un peso de . Su cabello es lacio y de color negro , y sus ojos son café oscuro .

, y sus ojos son . La ficha no reporta señas particulares visibles.

Dominik Ramírez Sosa:

Es un bebé de 2 años .

. Su estatura es de 60 centímetros y su peso es de 10 kg .

y su peso es de . Su cabello es lacio, de color castaño oscuro , y sus ojos son café oscuro .

, y sus ojos son . Tampoco se reportan señas particulares en su caso.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la niña Lucero Ramírez Sosa y del niño Dominik Ramírez Sosa de 7 y 2 años, Salamanca, Gto. ¡Ayúdanos a localizarlos! pic.twitter.com/vXvm7IGRAj — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) August 29, 2025

¿Qué hacer si tienes información de Alerta Amber?

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato hace un llamado enérgico a la población. En casos como este, el tiempo es un factor crítico y la información que un ciudadano puede aportar es invaluable. Se pide a cualquier persona que tenga datos sobre el paradero de Lucero y Dominik, o que los haya visto después del 26 de agosto, que se comunique de manera inmediata y confidencial.

Las autoridades subrayan la importancia de no intentar intervenir por cuenta propia. Si se localiza a los menores, lo correcto es reportarlo de inmediato a los números oficiales para que personal capacitado se encargue de la situación de manera segura.

Los números de contacto son: