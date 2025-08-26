Ya está consciente el niño que recibió un pelotazo en el Estadio Alfredo Harp Helú

Simón Falah-Assadi Martínez ya está consciente y de buen ánimo, según información de su familia. Se trata del niño de nueve años que fue a disfrutar de una tarde beisbolera en el primer partido de la Serie de Zona entre Diablos Rojos del México y Pericos de Puebla, el pasado 20 de agosto en el Estadio Alfredo Harp Helú, pero terminó en tragedia cuando un pelotazo impactó en la cabeza del pequeño.

El accidente ocurrió en la zona de plateas altas, un sector del inmueble que no cuenta con malla protectora completa. Aunque en un primer momento Simón recibió atención médica en el estadio y no mostró señales graves, horas después comenzó con fuertes dolores de cabeza y vómitos, lo que llevó a su traslado de urgencia a un hospital de la Ciudad de México.

Cirugía de emergencia y estado de salud de Simón Falah-Assadi

En el hospital, los médicos diagnosticaron una hemorragia cerebral de 30 centímetros cúbicos, lo que obligó a practicar una cirugía inmediata para reducir la presión en su cerebro. Actualmente, Simón permanece en terapia intensiva, consciente y con buen ánimo, aunque su recuperación tomará tiempo.

De acuerdo con el último comunicado difundido el 25 de agosto por parte del estadio, se contempla su traslado programado a piso, siempre y cuando su evolución lo permita.

A la afición y medios de comunicación. pic.twitter.com/JTCEIHnQOd — Estadio Alfredo Harp Helú (@HarpEstadio) August 26, 2025

El respaldo económico y el compromiso del Estadio Alfredo Harp Helú

La directiva de los Diablos Rojos del México y del Estadio Alfredo Harp Helú informó que la póliza de Responsabilidad Civil cubre todos los gastos médicos de la hospitalización e intervención de Simón. Con ello, la familia Assadi podrá enfocarse al cien por ciento en su recuperación.

El comunicado también destacó que desde el momento del incidente se brindó atención médica inmediata, tanto en la enfermería del estadio como durante su traslado, además de dar acompañamiento a los familiares y notificarles las señales de alerta a vigilar.

A toda la afición y medios de comunicación. pic.twitter.com/W8Q4y5VfX3 — Estadio Alfredo Harp Helú (@HarpEstadio) August 23, 2025

Seguridad en el Harp Helú bajo la lupa

El accidente despertó preocupación entre la afición, pese a que el Harp Helú cuenta con una de las redes de protección más amplias del país, instaladas de lado a lado en las zonas bajas. Sin embargo, el impacto ocurrió en una sección alta sin malla de resguardo.

La directiva afirmó que la seguridad de los asistentes en el estadio es prioridad y que, además de mantener el acompañamiento médico al menor, reforzará las medidas preventivas en sus instalaciones.