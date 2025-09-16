Estados Unidos retira inmunidad a la alianza de Aeroméxico y Delta

El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) anunció que retirará la inmunidad antimonopolio a la alianza estratégica entre Aeroméxico y Delta a partir del 1 de enero de 2026.

¿Qué pasará con los viajeros tras el retiro de inmunidad antimonopolio?

A pesar de esta decisión, ambas aerolíneas aseguraron que los acuerdos de código compartido y la reciprocidad de programas de viajero frecuente seguirán vigentes, garantizando que los pasajeros continúen disfrutando de la conectividad y beneficios que ofrece la alianza.

A pesar de la medida, la aerolínea aclaró que no habrá afectaciones directas para sus clientes. Los acuerdos de código compartido entre Aeroméxico y Delta continuarán vigentes, lo que garantiza que los pasajeros seguirán disfrutando de la amplia red de rutas de ambas compañías.

Asimismo, los programas de viajero frecuente mantendrán su reciprocidad, permitiendo que los clientes continúen acumulando y canjeando puntos de manera habitual.

Además Aeroméxico y Delta indicaron que están evaluando la orden emitida por el DOT para determinar los próximos pasos de la alianza. Mientras tanto, reiteraron su compromiso con ofrecer conectividad, servicio y experiencia de calidad a los pasajeros.

Aunque la eliminación de la inmunidad antimonopolio podría generar ajustes futuros en la colaboración, ambas aerolíneas aseguraron que seguirán trabajando para mantener los beneficios de su alianza y minimizar cualquier impacto en los viajeros.

AICM suspenderá vuelos este 16 de septiembre por desfile militar: revisa tu itinerario

Con motivo del CCXV aniversario del inicio de la Independencia de México y para garantizar la seguridad de las maniobras aéreas militares del desfile militar, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, Ciudad de México (AICM) suspenderá vuelos y aterrizajes el próximo martes 16 de septiembre de 2025.

La recomendación a los pasajeros con viajes programados para esa fecha es consultar con su aerolínea el estatus de su vuelo, ya que es probable que existan ajustes en los horarios programados debido a la suspensión temporal de operaciones.

AIBJ suspenderá vuelos por desfile del 16 de septiembre. https://t.co/rMvLr7zgKv pic.twitter.com/f5GlpD58zX — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) September 11, 2025

La suspensión aplicará de las 09:00 a las 14:00 horas, lapso en el que no habrá operaciones aéreas. Los vuelos se reanudarán al concluir el desfile militar conmemorativo.