Estados Unidos retira inmunidad a la alianza de Aeroméxico y Delta
El Departamento del Transporte de Estados Unidos (DOT) retirará la inmunidad antimonopolio a la alianza de Aeroméxico y Delta en 2026. ¿Qué pasará?
El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) anunció que retirará la inmunidad antimonopolio a la alianza estratégica entre Aeroméxico y Delta a partir del 1 de enero de 2026.
¿Qué pasará con los viajeros tras el retiro de inmunidad antimonopolio?
A pesar de esta decisión, ambas aerolíneas aseguraron que los acuerdos de código compartido y la reciprocidad de programas de viajero frecuente seguirán vigentes, garantizando que los pasajeros continúen disfrutando de la conectividad y beneficios que ofrece la alianza.
A pesar de la medida, la aerolínea aclaró que no habrá afectaciones directas para sus clientes. Los acuerdos de código compartido entre Aeroméxico y Delta continuarán vigentes, lo que garantiza que los pasajeros seguirán disfrutando de la amplia red de rutas de ambas compañías.
#AeromexicoInforma pic.twitter.com/haduUu3UKd— Aeroméxico (@Aeromexico) September 16, 2025
Asimismo, los programas de viajero frecuente mantendrán su reciprocidad, permitiendo que los clientes continúen acumulando y canjeando puntos de manera habitual.
Además Aeroméxico y Delta indicaron que están evaluando la orden emitida por el DOT para determinar los próximos pasos de la alianza. Mientras tanto, reiteraron su compromiso con ofrecer conectividad, servicio y experiencia de calidad a los pasajeros.
Aunque la eliminación de la inmunidad antimonopolio podría generar ajustes futuros en la colaboración, ambas aerolíneas aseguraron que seguirán trabajando para mantener los beneficios de su alianza y minimizar cualquier impacto en los viajeros.
AICM suspenderá vuelos este 16 de septiembre por desfile militar: revisa tu itinerario
Con motivo del CCXV aniversario del inicio de la Independencia de México y para garantizar la seguridad de las maniobras aéreas militares del desfile militar, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, Ciudad de México (AICM) suspenderá vuelos y aterrizajes el próximo martes 16 de septiembre de 2025.
La recomendación a los pasajeros con viajes programados para esa fecha es consultar con su aerolínea el estatus de su vuelo, ya que es probable que existan ajustes en los horarios programados debido a la suspensión temporal de operaciones.
AIBJ suspenderá vuelos por desfile del 16 de septiembre. https://t.co/rMvLr7zgKv pic.twitter.com/f5GlpD58zX— Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) September 11, 2025
La suspensión aplicará de las 09:00 a las 14:00 horas, lapso en el que no habrá operaciones aéreas. Los vuelos se reanudarán al concluir el desfile militar conmemorativo.