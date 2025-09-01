Aeropuerto de Guadalajara estrenará shuttle; los 4 destinos a los que llegará

El Aeropuerto de Guadalajara, en el estado de Jalisco, realiza obras para el beneficio de sus usuarios, entre ellos, la implementación de un servicio de transporte con camionetas, conocido a como shuttle, que los usuarios pasajeros podrán tomar en al menos cuatro puntos de la ciudad.

¿A qué lugares llegará el shuttle del aeropuerto de Guadalajara?

El nuevo servicio de shuttle que estrenará el Aeropuerto de Guadalajara conectará a sus pasajeros con cuatro puntos clave de la ciudad: Expo Guadalajara, Central Camionera, Centro Histórico y la Glorieta Minerva.

¿Vuelas desde Guadalajara? En #VIPLounge Guadalajara tenemos dos salas listas para ti, para hacer de la espera hacia tu nuevo destino, sea un momento especial. ¡Elige tu espacio ideal!​ 🧐💆🏻‍♂️ pic.twitter.com/c1sfGzZxOY — Aeropuerto Internacional de Guadalajara. IATA: GDL (@Aeropuerto_GDL) August 31, 2025

¿Cuándo estará listo el shuttle del aeropuerto en Jalisco?

El shuttle comenzará a operar a partir de octubre de 2025, coincidiendo con la introducción de una flotilla de taxis híbridos que también iniciará ese mes.

Este nuevo servicio buscará conectar zonas de gran movimiento turístico, comercial y de movilidad terrestre con el aeropuerto de la capital jalisciense.

Además, cabe recordar que Guadalajara será sede de la Copa Mundial de Futbol de 2026, con lo que recibirá a miles de pasajeros que esperarán ver un partido. El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), que opera dicha terminal, asegura que esta es una de las acciones con el fin de prepararse para dicho evento.

Durante el año 2024, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara recibió a 17.8 millones de pasajeros, y tan sólo de enero a julio de 2025 reportó 10.7 millones de viajeros, lo que representa un aumento del 4.8% en el mismo periodo del año anterior, destaca GAP en un comunicado.

¿Cómo llegar al centro de Guadalajara desde el aeropuerto en transporte público?

Una de las opciones más económicas para llegar al centro histórico de Guadalajara desde el aeropuerto es el transporte público urbano. La ruta T13 conecta directamente el aeropuerto con el corazón de la ciudad, terminando sus paradas en la avenida 16 de septiembre y Leandro Valle.

🌟 ¿Qué hace tan especial al Aeropuerto de Guadalajara?

No solo lo decimos nosotros… ¡lo dice ACI-LAC! 🏆

Fuimos reconocidos como el Mejor Aeropuerto de América Latina y el Caribe en la categoría de 15 a 25 millones de pasajeros.



¿La razón? Tú la vives en cada viaje:

✅… pic.twitter.com/Gv9s7ffeFr — Aeropuerto Internacional de Guadalajara. IATA: GDL (@Aeropuerto_GDL) June 11, 2025

Otra opción es la ruta C98, un sistema de autobús que opera desde la estación Periférico Norte y tiene dos sentidos: La Vía 1 al Centro universitario de Tonalá y la Vía 2 rumbo al aeropuerto.

Para quienes buscan opciones más rápidas o cómodas, también existen taxis autorizados, así como diversas plataformas de transporte privado con un rango de precios variables.